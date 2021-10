Governo faz entrega de cestas básicas em Autazes

| Foto: Divulgação





Amazonas - Em parceria com o Ministério da Cidadania, uma ação articulada pelo Governo do Amazonas entregou 275 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Na visita, foram apresentados os avanços das gestões locais na área da assistência social. A atividade ocorreu nesta terça-feira (26), na zona rural e sede do município localizado a 113 quilômetros de Manaus.

" Trouxemos uma grande equipe do Ministério da Cidadania. Eles estão visitando Manaus, visitando Autazes, conhecendo a realidade de uma comunidade indígena, a realidade dos nossos transportes, entendendo que os nossos rios são estradas, entendendo a dificuldade que a gente tem muitas vezes de fazer assistência social " , destacou a secretária da Seas, Alessandra Campêlo.

O mutirão social dos governos federal, estadual e municipal começou pela manhã na Comunidade Indígena Moyray, da etnia Mura, onde foram entregues 200 cestas básicas. Lideranças locais destacaram o apoio das administrações no atendimento à população mais vulnerável.

A aposentada Maria Nilzes Rodrigues Lima, 69, disse que o benefício eventual levado pela Seas chega para complementar o rancho do mês. Ela disse que a inflação diminuiu o poder de compra da família. “Eu agradeço, primeiramente, a Deus, por ter tido essa oportunidade de receber essa cesta. É bem verdade que eu sou aposentada, mas o salário não dá para quase nada, porque a inflação está muito alta”.

Agenda social

A comitiva passou ainda pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), onde foi apresentado um resumo das ações, projetos, programas e serviços socioassistenciais ofertados à população.

Na sequência, a visita foi na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Autazes, onde foram distribuídas 75 cestas básicas para pais e mães de alunos e alunas da instituição. A dona de casa Maria Araújo, 58, mãe da estudante Thalia Pimentel dos Santos, 20, foi uma das beneficiadas na ação de segurança alimentar. “Essa cesta chega para ajudar a minha família, porque é de grande valia para quem não tem”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura assina convênio de R$ 400 mi com Banco do Brasil

Governo destaca avanços em políticas de assistência social