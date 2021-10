Vereador defende passe livre no transporte para estudantes

| Foto: Divulgação





Manaus (AM) - O vereador Jaildo Oliveira (PCdoB) apresentou indicação de número 949/2021 à Prefeitura de Manaus, pedindo o passe livre estudantil no transporte público para alunos do ensino fundamental.

Segundo o vereador, a pandemia da covid-19 ocasionou muitos prejuízos financeiros para a população e, com o retorno das aulas presenciais, muitos alunos estão sem condições de se deslocar até a instituição de ensino.

“Temos o dever de buscar soluções para essa situação, e, com a volta às aulas presenciais, vimos a oportunidade tanto de ajudar a minimizar os gastos das famílias manauaras quanto a de promover a justiça social, afinal, os gastos com o transporte do estudante, mesmo sendo parcial, como garante a Lei vigente, ainda pesam no bolso dos pais”, afirmou.

Segundo o parlamentar, esse benefício, busca ajudar não apenas o reequilíbrio financeiro das famílias, mas também evitar o abandono e a evasão escolar, pois é preciso estimular e manter os alunos na escola. “Os estudantes estão abandonando a escola por falta da passagem de ônibus, pois muitos pais de família ficaram desempregados com essa pandemia, e quero poder ajudar a evitar isso, espero que a indicação seja acatada pelo Executivo”, enfatizou.

A indicação foi deferida pela Câmara Municipal de Manaus e encaminhada ao gabinete do prefeito David Almeida (Avante).

*Com informações da assessoria

