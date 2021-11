Wilson Lima anuncia pacote com R$580 mi em investimentos para Manaus

Governador lançou pacote de investimentos ao lado do prefeito David Almeida | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O governador Wilson Lima (PSC) anunciou, na última semana, pacote de aproximadamente R$580 milhões em investimentos para as áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, turismo, meio ambiente e desenvolvimento econômico da capital do Amazonas. Entre as obras que serão realizadas em parceria com a Prefeitura de Manaus, estão as construções do viaduto da Bola do Produtor, da nova Manaus Moderna e do novo Terminal de Ônibus 6.

Wilson Lima lançou o plano de investimentos ao lado do prefeito David Almeida, durante a reinauguração do Parque Rio Negro, no bairro de São Raimundo, zona oeste de Manaus. Na ocasião, os dois assinaram um protocolo que formalizou a parceria. A reabertura do espaço revitalizado faz parte de um conjunto de entregas feitas pelo governador em comemoração ao aniversário de Manaus, comemorado no último dia 24 de outubro.

Uma das principais novidades anunciadas por Wilson Lima é a gratuidade da tarifa do transporte coletivo para os alunos da rede pública, a partir do próximo ano.

" No ano letivo de 2022 nenhum aluno vai pagar transporte coletivo para ir para escola porque o Estado vai bancar. Porque a gente sabe o quanto as famílias foram penalizadas, principalmente aquelas de baixa renda. O acordo que a gente está firmando aqui com a Prefeitura é importante também para mobilidade urbana. Isso sim muda a vida das pessoas, isso transforma a vida das pessoas " , afirmou Wilson Lima.

De acordo com David Almeida, a parceria é uma forma de "presentear" a população no primeiro aniversário da cidade sob sua gestão. Almeida prometeu melhorias, em diferentes setores, para o próximo ano.

“Nós começamos essas tratativas assinando o protocolo que indica que Manaus vai viver dias melhores, e isso só será possível trabalhando em conjunto. O que nós temos para o futuro será bem melhor. O melhor para essa cidade ainda está por vir e esse acordo, esse convênio, esse protocolo que assinamos hoje, ele diz isso, ele delimita o caminho, ele indica a direção de que Manaus vai andar e vai viver em dias melhores”, disse David Almeida.

Obras de infraestrutura e mobilidade

A cooperação prevê investimentos em infraestrutura e mobilidade que, além de melhorias para a capital, vai gerar mais empregos. Os projetos contemplam o recapeamento e a pavimentação das vias urbanas, obras para conter os efeitos das chuvas em áreas onde há riscos de deslizamentos, além de obras de reforma, ampliação e construção de feiras e mercados. Entre os projetos está a construção da nova Manaus Moderna.

Na área da mobilidade, a cooperação entre Governo do Amazonas e Prefeitura inclui a construção de um viaduto na área da Bola do Produtor, na zona leste de Manaus. Abrange, ainda, a construção do novo Terminal de Ônibus 6, na zona norte, em substituição ao atual T6, onde serão realizados estudos para implantação da nova Rodoviária de Manaus.

Fazem parte das ações de mobilidade, também, a reforma do calçadão e construção de ciclovia e da Arena de Robótica do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Turismo e transporte público mais limpo

Por meio da parceria, o Governo do Estado vai viabilizar a aquisição de 20 ônibus elétricos, que possuem baixa emissão de carbono na atmosfera, e contribuíram para uma cidade mais sustentável. Além disso, a expectativa é que os usuários do transporte coletivo tenham mais conforto com ônibus elétricos, sem ruído, sem fumaça e com ar condicionado.

O custo de manutenção de ônibus elétrico equivale a um terço dos ônibus a diesel e a depreciação dos veículos faz parte do cálculo da tarifa. Ou seja, por conta do custo da manutenção ser menor, isso pode resultar na desoneração da tarifa e uma redução gradativa dos subsídios destinados ao sistema.

Para fomentar o turismo, as ações do Governo do Estado e parceria com a Prefeitura de Manaus incluem a construção do Parque Ponta Branca, na zona leste da capital, de onde será possível contemplar o encontro entre os rios Negro e Solimões.

