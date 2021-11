Aleam destina R$ 110 mil para equipamentos ao SPA da Redenção

| Foto: divulgação

Manaus (AM) - O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Dr. José de Jesus Lins de Albuquerque, localizado no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus, conhecido como “SPA da Redenção” recebeu o recurso de R$ 110 mil da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para aquisição de equipamentos permanentes para atender demandas da unidade de saúde.

As emendas parlamentares são de autoria do deputado João Luiz (Republicanos), que explicou a importância de melhor infraestrutura para quem estiver precisando do serviço e funcionários do local.

“Após visitas à unidade de saúde, constatamos a necessidade em relação à melhorias da estrutura e melhor climatização do ambiente. Desta forma, destinei recursos para aquisição de condicionadores de ar proporcionando um ambiente trabalho mais confortável para os colaboradores e a população que busca pelo atendimento realizado naquela unidade”, disse o parlamentar.

Raio X

No último dia 27 de setembro deste ano, o deputado João Luiz esteve na inauguração da nova sala de Raio X Rita de Cássia de Souza Batista no SPA José Lins. De acordo com o republicano, a entrega do novo equipamento fez parte do projeto de renovação do parque de imagem das unidades da rede pública estadual de saúde, integrando o Programa Saúde Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Proposta de 14º e 15º para os professores do AM é aprovada pela Aleam

Projeto do Museu dos Bois-Bumbás de Parintins é apresentado no AM

Governo do AM adere à campanha global para zerar emissões até 2050