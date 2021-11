Eleições em Coari: Parlamentares oficializam apoio a Robson Tiradentes

O receio a uma eventual vitória do clã Pinheiro foi capaz de unir até mesmo petistas e bolsonaristas, uma aliança improvável em âmbito nacional. | Foto: Divulgação

COARI (AM) - Após a cassação da chapa de Adail Filho, parlamentares amazonenses voltam as atenções para a eleição suplementar em Coari, a 363 quilômetros de Manaus, divididos entre as candidaturas do radialista Robson Tiradentes (PSC) e Keitton Pinheiro (PP). O pleito está marcado para ocorrer no dia 5 de dezembro.

Segundo colocado na eleição de 2020, o candidato do PSC já recebeu o apoio de deputados de peso, como o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, assim como dos deputados federais Sidney Leite (PSD) e Capitão Alberto Neto (Republicanos). Já o candidato Keitton Pinheiro (PP) conta com o apoio do clã Pinheiro, Silas Câmara (Republicanos) e Atila Lins (PP).

Em meio à onda de criminalidade que recai sobre o município, o radialista escolheu um quadro importante da segurança pública para ser o seu vice, o do coronel da Polícia Militar Ayrton Norte. Enquanto Keitton, buscando atrair a comunidade evangélica, terá como vice Edilson Lima, integrante da Igreja Assembleia de Deus.

Para Marcelo Ramos, a candidatura de Robson representa uma promissora gestão na administração pública contra a tradicional oligarquia do município. “Robson Tiradentes é um cara jovem, cheio de vontade de ajudar o município e merece minha confiança para Coari respirar novos ares e finalmente progredir”, afirmou o vice-presidente da Câmara dos Deputados.

O receio a uma eventual vitória do clã Pinheiro foi capaz de unir até mesmo petistas e bolsonaristas, uma aliança improvável em âmbito nacional. Segundo o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), o deputado estadual Sinésio Campos, a possível eleição de Robson significa o fim de uma dinastia no interior do Amazonas.

"Todos os políticos que apoiam o Robson buscam apenas fortalecer a democracia e proporcionar a liberdade da população de uma cidade tão rica como é Coari. Para a outra chapa, o que importa é proteger os seus interesses pessoais e de sua família”, afirmou o petista.

Conforme um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Amazonas, o deputado federal Capitão Alberto Neto acredita que os Pinheiros representam retrocesso e o descaso com a população.

" Precisamos libertar Coari, de pessoas que não honram a família e abusam dos menos favorecidos, que exploram a população. Isso vai acabar, por isso que temos de fazer de tudo para evitar que essa família se mantenha no poder " , declarou o parlamentar bolsonarista.

O radialista conta agora com um amplo apoio de partidos de todas as colorações ideológicas: Podemos, Partido Social Democrático (PSD), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido dos Trabalhadores (PT), União Brasil, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e Solidariedade.

A candidatura do clã Pinheiro

No lado do clã Pinheiro, o candidato Keitton Pinheiro conta com o apoio dos deputados federais Atila Lins (Progressista) e Silas Câmara (Republicanos). Outro apoio importante é do senador Eduardo Braga (MDB).

"Eu apoio o candidato Keitton Pinheiro, porque ele tem como vice o vereador Edilson, que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e ambos são competentes", justificou o deputado Silas Câmara.

Além do Progressista, a chapa conta com o apoio do Republicanos e do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Cassação do mandato de Adail Filho

No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) de cassação do mandato do prefeito do município de Coari, Adail Filho. Com a decisão, novas eleições foram determinadas no município.

A chapa encabeçada por Adail foi cassada pelo TRE-AM em dezembro de 2020. Os desembargadores consideraram que Adail Pinheiro (pai de Adail Filho) foi eleito em 2012 e exerceu o cargo por mais de dois anos, e que Adail Filho venceu as eleições de 2016, portanto, estaria inelegível no pleito de 2020.

Terceira via

Representando a terceira via, Zé Henrique (PL) também lançou a sua candidatura, e conta com o suporte do o Avante, Partido Verde (PV), PDT e PSL.

