Instituto da Mulher Dona Lindu ganha centro de parto normal humanizado

MANAUS (AM) - O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quarta-feira (03), o Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar (CPNI) do Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL), na zona centro-sul de Manaus. De acordo com o governo do AM, a estrutura, com funcionamento 24 horas, é voltada ao parto humanizado e permite à mãe escolher a posição mais confortável em que deseja ter o filho, em caso de parto normal, incluindo a experiência de parto na água.



Com o projeto, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) busca estimular as gestantes a optarem pelo parto normal, com o mínimo de intervenção possível, cumprindo todos os protocolos operacionais de procedimento com humanização e segurança.



“Isso representa a atenção que a gente tem dado para as mulheres, a atenção que a gente tem dado para a primeira infância, objetivando diminuir a mortalidade, dar maior conforto para essas mães e também a possibilidade de ela ter um parto normal, de ela ter um parto humanizado. E é dessa forma que a gente vai conseguir melhorar nossos índices e dar um melhor atendimento na área da saúde para essas grávidas”, disse o governador Wilson Lima.

Atendimentos

O local atende gestantes de risco habitual (baixo risco), seguindo os critérios do Ministério de Saúde e da Organização Mundial da Saúde, e oferece assistência à mulher durante o pré-parto, parto e pós-parto e também ao recém-nascido.

O que possui o espaço?

Espaço é inaugurado pelo Governador Wilson Lima e secr4eário de saúde Anuar Samad | Foto: Diego Peres

O espaço possui quatro suítes temáticas e acolhedoras, equipadas com cama padrão PPP (pré-parto, parto e pós-parto) e capacidade para realizar, no mínimo, 40 partos por mês. Conta ainda com uma banheira de hidromassagem e cromoterapia, métodos não farmacológicos de alívio da dor, incluindo serviços de musicoterapia, reflexologia e escalda-pés, e boas práticas que auxiliam o trabalho de parto.



Multicultural

Governador recebe homenagem de mulher indígena | Foto: Diego Peres

A indígena Ketila Santos da Silva é uma das primeiras a ser atendida no espaço. Ela se prepara para o nascimento da filha Tauane. “Eu espero que, por ela nascer aqui, traga muita luz e prosperidade, porque os indígenas precisam de um lugar para eles. Um ambiente bem trabalhado, para ser recebido, bem tratado. Me sinto representada, sim. É uma energia positiva, comunhão entre irmãos. Ela vai nascer com saúde”, disse.



O atendimento no CPNI engloba o protocolo multicultural, para mulheres estrangeiras, indígenas, brasileiras e surdas. O acolhimento inclui o suporte de tradução em língua espanhola, inglesa, Tikuna e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Governador Wilson Lima conversa com mulher indígena que será atendida no espaço | Foto: Die4go Peres

Todas as mulheres atendidas no CPNI recebem atenção de uma equipe multiprofissional composta por enfermeiros obstetras e técnicos de enfermagem, além da equipe de retaguarda formada por médicos obstetras, pediatras, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais.



Critérios para parto no CPNI

Para receber atendimento no novo espaço, as mulheres devem estar com 37 semanas ou mais de gestação única e estar em dia com as consultas de acompanhamento pré-natal. Também não deve apresentar comorbidades e alterações nos exames laboratoriais (sorologias) e de imagem (ultrassom).

