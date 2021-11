Secretário de Segurança e TRE-AM discutem ações na eleição de Coari

Os bombeiros estarão de prontidão e realizarão vistoria nos locais de votação. | Foto: divulgação

Coari (AM) - O Presidente do TRE-AM, Desembargador Wellington Araújo se reuniu com o Secretário de Estado de Segurança Pública, General Carlos Mansur, além de comandantes das forças de segurança do Estado do Amazonas, para definir as ações na área de segurança, com vistas a proporcionar tranquilidade às eleições suplementares que ocorrerão no município.

O Desembargador Wellington Araújo presidiu a reunião, na qual o Secretário e os Comandantes explicaram os planejamentos para a atuação de cada instituição de segurança.

O Secretário de Segurança explicou que já existe um planejamento que estabelece o deslocamento de 140 Policiais Militares, que reforçarão o efetivo de 56 policiais já existente na cidade.

A polícia civil também aumentará o efetivo e terá a missão de receber as denúncias de crimes eleitorais, enviando ao Ministério Público, que definira aquelas que serão objeto de apuração pela polícia.

Os bombeiros estarão de prontidão e realizarão vistoria nos locais de votação e nas bases de envio de mídia.



O Desembargador Wellington manifestou satisfação com os planos apresentados, alertando que a apuração rápida que é realizada hoje através do voto eletrônico evita o acirramento de ânimos que muitas vezes toma as eleições municipais, agradecendo a presença de todos.

Estiveram presentes à reunião o Presidente do TRE-AM, desembargador Wellington José de Araújo, O Diretor-Geral, João Vítor Pereira Martins da Silva, o Assessor Jurídico da Presidência, Matheus Diniz Ribeiro, Secretário de Segurança Pública General Carlos Alberto Mansur, o Secretário Executivo de Segurança Pública, Coronel QOPM Anézio Paiva, o Comandante do Comando de Policiamento do Interior Coronel QOPM Carliomar Barros Brandão, o Tenente-Coronel Bombeiro Josélio Monteiro, assim como o Delegado de Polícia Civil do Interior, Marcos Paulo Batista Graciano.

