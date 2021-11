Acompanhamento psicológico a pacientes com câncer se torna lei no AM

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Através de Projeto de Lei aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), foram realizadas alterações no Estatuto da Pessoa com Câncer, inserindo inciso que dispõe sobre acompanhamento psicológico a todos os pacientes ativos no tratamento do câncer nas unidades de saúde pública estadual e conveniadas ao Sistema Único de Saúde - SUS, em funcionamento no Amazonas.

Conforme o texto de autoria do deputado estadual Felipe Souza (Patriota), as unidades de tratamento do câncer situadas no estado do Amazonas deverão, quando identificar a doença, encaminhar o paciente para a unidade de saúde mais próxima de sua residência, que disponibilize os serviços de psicologia.

Para o parlamentar, cuidar da saúde mental desses pacientes é também zelar pela saúde dos familiares deles, “receber o diagnóstico de uma doença como o câncer mexe com a vida de qualquer pessoa e das que estão ao seu redor. Entendo a importância do assunto, por isso propus esse Projeto. Tenho certeza que o acompanhamento psicológico fará com que o tratamento contra a enfermidade se torne mais ameno”, declarou Felipe.

