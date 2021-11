Jornalista é proibida de entrar em Fórum Eleitoral de Coari

O TRE-AM fixou para 5 de dezembro a data da eleição suplementar para o cargo de prefeito e vice-prefeito de Coari | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Após a jornalista Shirley Assis ter denunciado a "proibição" em participar de uma coletiva de imprensa em Coari, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP/AM), solicitou do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Wellington José Araújo, que adotasse providências no sentido de assegurar as garantias necessárias ao exercício legal da profissão de jornalistas e demais comunicadores no acompanhamento dos fatos e informações da Justiça Eleitoral, durante a campanha eleitoral na cidade de Coari, a 363 quilômetros de Manaus.

O TRE-AM fixou para 5 de dezembro a data da eleição suplementar para o cargo de prefeito e vice-prefeito da cidade, após cassação do prefeito Adail Filho.

O documento expedido pelo SJP/AM foi formulado com base na denúncia da jornalista e sindicalizada, Shirley Assis, de que no dia 1º de novembro, a profissional foi impedida de adentrar no Fórum Eleitoral da 8ª Zona, mesmo sendo formada em Jornalismo e tendo em mãos a carteira da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

Denúncia

Shirley Assis gravou um vídeo e postou em suas mídias denunciando o fato. Posteriormente, ela relatou ao presidente do sindicato, Wilson Reis. “Os portões estavam fechados. Bati muito até que um senhor, vestido com blusa preta abriu a porta da sede da 8ª Zona e disse que a coletiva de imprensa era só para jornalistas e não para assessor de candidato”, relembrou a jornalista

A profissional lembrou ainda que pegou a carteira da Fenaj e munida do documento, ainda tentou argumentar com o senhor. Mesmo batendo no portão incessantemente sob sol forte, não foi atendida pelo senhor.

O sindicato solicitou que o presidente do TRE investigasse a denúncia, apurando o ocorrido e assegurasse que os jornalistas, que atuam no município de Coari, onde ocorrerá eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice-prefeito, no dia 5 de dezembro, não sejam impedidos de trabalhar.

Reação

O candidato pelo Partido Social Cristão (PSC), Robson Tiradentes Junior, afirmou que do rigor a ser adotado pelas autoridades competentes depende a lisura do pleito.