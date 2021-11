Grupo de Zé Ricardo lança pré-candidato ao senado pelo PT no AM

Confirmação de candidatura dependerá de aliança nacionais e locais | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Apoiado pelo grupo político do deputado federal José Ricardo (PT), o Partido dos Trabalhadores lançou o professor e ativista Denis da Silva como pré-candidato à disputa pelo senado no Amazonas, nas próximas eleições. Em entrevista concedida ao EM TEMPO , o professor comentou sobre os desafios de ter a candidatura confirmada pelo partido, as pretensões eleitorais da sigla e outros temas.

Pouco conhecido, Denis admite ser necessário elaborar estratégias para tornar o seu nome mais popular entre o eleitorado amazonense, mas garante ter experiência em nichos de militância pela defesa dos trabalhadores e das minorias.

" Meu nome é muito conhecido nos campos de luta do Amazonas. Evidentemente, que para a grande população do estado é necessário avançar nas estratégias de se fazer conhecido e acima de tudo, reconhecido. Afinal, alguém pode ser extremamente conhecido e não possuir identificação popular. Acredito que possuo um currículo de compromisso com a defesa da vida, da cidadania plena e, muitas ideias, construídas em diálogo com as pessoas, a apresentar aos amazonenses " , afirmou.

A força eleitoral do PT em 2022

Candidato derrotado aos cargos de deputado estadual e vereador, em 2018 e 2020, respectivamente, Denis atribuiu o seu baixo desempenho eleitoral ao anti-petismo. ''Vivíamos um momento difícil, de derrotas de nomes consolidados no PT nacional e local. Se estava difícil para aqueles que estavam em destaque há anos, imagine para um professor da periferia de Manaus, com pouco recurso financeiro para empreender uma luta exitosa naquele período.

Por outro lado, o petista se mostra otimista com o novo momento vivido pelo partido, após a anulação das condenações de Luís Inácio Lula da Silva na Lava Jato e com a força política demostrada pelo ex-presidente nas últimas pesquisas, que o colocam na dianteira das preferências dos eleitores para a corrida presidencial do ano que vem.

"Sobre nossas projeções, certamente ao nível nacional e local teremos um grande crescimento eleitoral. O reconhecimento de Lula como o melhor presidente da história do país, a comprovação de que foi injustamente processado e preso lhe dará maior proporção de votos que em 2002 e 2006. Aqui em Manaus temos um grande desafio a enfrentar, a destruição do tecido social, um misto de desescolarização e força avassaladora do crime organizado, sem falar dos programas midiáticos que vivem da dor e do sangue".

A formação do mandato em eventual vitória

Se confirmada a vitória nas urnas, Denis garante que cumprirá o mandato voltado à defesa das minorias, da classe trabalhadora e do meio ambiente.

"Caso se confirme a candidatura e vença as eleições, o nosso mandato será a expressão das pautas do povo do Amazonas. Serei aguerrido na defesa da educação, da ciência e tecnologia, dos povos e comunidades tradicionais, vamos defender os interesses da classe trabalhadora, tanto das periferias das cidades, quanto do campo. Vamos colocar a pauta ambiental interligada a vida dos povos da Amazônia", afirmou.

Candidatura incerta

Proposta pela Força Petista Resistência Socialista, corrente da sigla ligada ao deputado federal José Ricardo, a candidatura de Denis deverá enfrentar um longo caminho até que seja, de fato, confirmada. Tudo dependerá das alianças nacionais e locais em torno do ex-presidente Lula, postulante à presidência. Nos bastidores, há quem fale de um provável apoio do PT à reeleição do senador Omar Aziz (PSD), o que inviabilizaria integralmente a candidatura de Denis da Silva.

Além disso, no próprio partido, o nome de Denis ainda não é consenso. "Estamos em um período de inscrição de pré-candidatos a cargos majoritários. Entretanto, é possível que outros nomes também. Além disso, é aberta uma consulta que confirmará se o partido vai ter mesmo um nome própio ou apoiará um candidato de outra sigla", explicou um membro do diretório do PT no Amazonas.

