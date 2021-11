Candidato às prévias do PSDB, Arthur Virgílio retoma giro pelo Brasil

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O candidato às prévias da Presidência da República pelo PSDB, ex-prefeito de Manaus e ex-senador, Arthur Virgílio Neto retomou sua série de viagens no país, através de encontro, nesta quinta-feira (4) com lideranças e militantes tucanos da cidade de São Paulo, a convite do presidente do diretório municipal do PSDB, Fernando Alfredo.

Na sexta-feira (5), Arthur Virgílio vai ao Nordeste, onde estão previstas visitas, reuniões e encontros com a imprensa de seis capitais. Em São Paulo, a reunião será realizada na sede do partido, que fica na rua Martins Fontes, 230, 8º andar, no Centro. Essa é a terceira vez que Virgílio vai até São Paulo, maior colégio eleitoral tucano, em campanha pelas prévias.

Entre as cidades do Nordeste já confirmadas estão Teresina (PI) e São Luiz (MA) nesta sexta-feira; Natal (RN), no sábado; João Pessoa (PB) e Maceió (AL), no domingo; e Recife (PE), na segunda-feira. A viagem pelo Nordeste não se encerrará aí. Estão previstas ainda outras capitais, durante a semana.



Arthur Virgílio já percorreu estados das regiões Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste e, em todos os seus encontros com lideranças e militâncias tucanas, fez ardorosa defesa da Amazônia e do uso sustentável de seus recursos naturais e lançou a campanha “Salve a Amazônia! Riqueza de todos os brasileiros”, chamando a atenção para os riscos de destruição da floresta, seus efeitos ambientais e políticos e, também, das inumeráveis oportunidades econômicas a partir da biodiversidade, capazes de transformar o Brasil em uma verdadeira potência econômica.

Outras pautas prioritárias do pré-candidato à presidência da República são a defesa da democracia, a recuperação econômica, a redução da pobreza e da fome, o empoderamento da mulher e a paridade de gênero na política e no serviço público.

