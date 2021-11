Saiba como cada deputado amazonense votou a PEC dos Precatórios

Proposta foi aprovada por 312 votos a favor e 144 contra | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quinta-feira (4), por 312 votos a favor e 144 contrários, a controversa Proposta de Emenda à Constituição 23, que adia o pagamento de precatórios (dívidas do governo federal com cidadãos, empresas e entes públicos) para viabilizar o programa Auxílio Brasil - uma versão turbinada do Bolsa Família. Da bancada amazonense, cinco deputados aprovaram a proposta e outros três votaram contra.

Silas Câmara (Republicanos), Alberto Neto (Republicanos), Átila Lins (Progressistas), Delegado Pablo (PSL) e Bosco Saraiva (Solidariedade) votaram para a aprovação da PEC. Por outro lado, José Ricardo (PT), Sidney Leite (PSD) e o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, votaram contra a proposta.

Conforme o deputado do Solidariedade, o posicionamento dele foi motivado pela urgência em socorrer as famílias em situação de vulnerabilidade que precisam da quantia de R$400 a ser paga pelo Auxílio Brasil.

" Após reunião partidária, decidimos apoiar a PEC por entender ser muito importante o programa Auxílio Brasil, que deverá atender cerca de 17 milhões de famílias que atravessam dificuldades alimentares no Brasil pós-pandemia. Por isso votei à favor da proposta " , explicou Saraiva.

Já o vice-presidente da Câmara fez duras críticas à PEC enviada pelo governo do Presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "O texto fere de morte dois princípios de um país que quer ser sério e confiável para investidores: a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais. Portanto, não dá para aceitar essa proposta. Além disso, votei contra para manter compromisso que firmei com os professores do Amazonas e do Brasil", afirmou Marcelo Ramos.

Para José Ricardo, a aprovação da PEC é sinônimo de calote aos cidadãos, empresas e entes públicos. "O Governo Bolsonaro quer dar um calote nos precatórios, pois os pagamentos são obrigatórios, fruto de decisões judiciais. Eles acabaram com o Bolsa Família, que era um programa que já tinha recursos previstos no orçamento e criaram um problema", comentou o parlamentar petista.



No fim das contas, os cinco votos da bancada amazonense favoráveis à PEC foram decisivos para a aprovação do texto, isso porque a proposta recebeu apenas quatro votos a mais que os 308 necessários para aprovação de uma emenda à Constituição. No entanto, a proposta ainda passará por votação em segundo turno na Câmara dos Deputados, e depois será submetido ao crivo dos senadores.



PEC polêmica

Enviado ao Congresso pelo Palácio do Planalto, a proposta é fundamental para bancar o novo Auxílio Brasil de R$400, pois autoriza o governo a parcelar o pagamento dos precatórios - requisições de débitos de determinada quantia que a Fazenda Pública foi condenada a pagar em processo judicial. Na maior parte dos casos, esse pagamento só é aprovado após longas ações judiciais enfrentadas por cidadãos lesados pelo governo. Além disso, também foi aprovada uma emenda junto a essa PEC flexibilizando o teto de gastos.

Para o ministro da economia, Paulo Guedes, a medida é necessária para amortecer um aumento expressiva com gastos destinado a pagamentos de precatórios, que deve saltar de R$54 bilhões neste ano, para R$ 89,1 bilhões, em 2022, de acordo com estimativas da pasta.

A previsão é de que o impacto combinado do adiamento dos precatórios com a mudança na conta do teto deve abrir um espaço extra para gastar até R$ 91,6 bilhões a mais no ano que vem, de acordo estimativas divulgadas pelo Ministério da Economia na semana passada. Somente com a aprovação da proposta, o governo teria como bancar o Auxílio Brasil.

Desde o lançamento do programa, a previsão inicial é de que o valor pago aos beneficiários será de R$ 400, mas somente até o final de 2022, ano da eleição presidencial. A partir de 2023, a previsão é que a quantia retorne aos padrões de hoje, em torno de R$ 190 por família.

Fundef e apoio do PDT

Ao longo de toda a quarta-feira (3), o presidente da Câmara e um dos principais patrocinadores da proposta, Artur Lira (Progressistas), se reuniu com diferentes bancadas parlamentares em busca de apoio.

Para conseguir a adesão fundamental do PDT, Lira fez alterações no trecho do texto que tratava da flexibilização do pagamento de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), repaginado como Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Conforme o Ministério da Economia, a estimativa é que a dívida da União com o Fundef para 2022 seja de aproximadamente R$ 16 bilhões. E parte desses recursos seria destinada aos professores, por meio de abono.



Para angariar os votos pedetistas, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) fez alterações para parcelar, em três vezes, as dívidas referentes ao Fundef: 40% em 2022, 30% no ano que vem e 30% em 2024. Ou seja, caso a proposta seja aprovada no senado e sancionada por Bolsonaro, a medida ainda trará consequências para o próximo presidente, em caso de derrota do capitão reformado no pleito do próximo ano.

Com a mudança, 15 deputados pedetistas votaram à favor da proposta, o que causou uma série de mal estar dentro da sigla. Por conta do posicionamento do partido, o pré-candidato do PDT à corrida presidencial, Ciro Gomes, afirmou que suspendeu a sua pré-candidatura à corrida presidencial.

" Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto, neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos Precatórios. A mim só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo " afirmou o ex-governador do Ceará, no Twitter.

O segundo turno da votação da PEC na Câmara Federal está previsto para ocorrer entre esta quinta (4) e sexta-feira (5).

Leia mais

COP26: Senado analisa adaptar legislação ao Acordo de Paris

Bolsonaro diz que está "jogando pesado" contra alta dos combustíveis