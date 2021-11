Governo assina convênios de cerca de R$ 3 milhões com municípios

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima assinou, nesta quinta-feira (4), três convênios com as prefeituras de Beruri, Humaitá e Santa Isabel do Rio Negro para fortalecer o setor primário e aquecer a economia desses municípios. As parcerias são para manutenção em ramais e vicinais, que favorecem o escoamento da produção rural. Somados, os convênios são de mais de R$ 2,8 milhões, sendo recursos do Estado, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror), com contrapartida das prefeituras.

A prefeita de Beruri, Maria Lucir dos Santos Oliveira, a Dona Maria, e os prefeitos de Humaitá, Dedei Lobo, e de Santa Isabel do Rio Negro, Ribamar Beleza, foram recebidos pelo governador na sede do Governo do Amazonas, na Compensa, zona oeste de Manaus.

Em Beruri, o convênio no valor da ordem de R$ 270 mil é destinado à locação de máquinas para manutenção de ramais e vicinais. O deputado estadual Adjuto Afonso acompanhou a prefeita na sede do Governo.

As melhorias nos ramais e vicinais vão beneficiar 1,3 mil pessoas diretamente e 5 mil indiretamente. Beruri tem aptidão para a fruticultura (açaí, castanha, banana, laranja, limão, cacau, abacaxi, melancia) e culturas industriais (mandioca, café, pimenta do reino) entre outras hortaliças, bovino de corte e leiteiro, avicultura e suinocultura e produtos da sociobiodiversidade.

O prefeito de Humaitá destacou que o convênio vai permitir a aquisição de combustível para maquinários utilizados na recuperação das estradas e vicinais no município. Ele foi à sede do Governo acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade.

O convênio é soma recursos de mais de R$ 510 mil, que vão beneficiar 482 pessoas diretamente e 4.110 indiretamente. Em Humaitá se pratica o cultivo de grãos (arroz, soja e milho), fruticulturas (açaí, castanha, banana, laranja, limão, cacau, abacaxi, melancia) e ainda culturas industriais (mandioca, café, pimenta do reino).

Santa Isabel do Rio Negro

Segundo prefeito Ribamar Beleza, uma empresa especializada na recuperação de vicinais será contrata em Santa Isabel do Rio Negro para a recuperação de vicinais no município, por meio do convênio assinado com o Estado, no valor de R$ 2 milhões. Durante os trabalhos de recuperação de estradas vicinais no município haverá serviços de recomposição de base e sub-base, remoção de solo danificado, serviço de compactação de solo e outros. Diretamente, 800 pessoas serão beneficiadas, 3,2 mil indiretamente. O deputado estadual Angelus Figueira acompanhou a assinatura do convênio.

