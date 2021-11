Vídeo: Amazonas Energia retira contador da casa de Sinésio Campos

Parlamentar denunciou o caso durante abertura da CPI, nesta quinta-feira (4) | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Durante a abertura da 9ª sessão da CPI da Amazonas Energia, desta quinta-feira (04), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o presidente da comissão, deputado estadual Sinésio Campos (PT), relatou que foi vítima de arbitrariedades e abuso de autoridade por parte da concessionária investigada na CPI, visto que teve o medidor de sua residência levado pela empresa. Para o parlamentar, o ato se trata de uma violação, visto que não houve autorização para o serviço.

De acordo com o presidente Sinésio Campos, a ação representa uma ameaça velada diante das denúncias que a comissão vem coletando no decorrer das oitivas.

" Ao chegar à minha casa encontrei o medidor de energia violado por funcionários da empresa, pois não havia autorização para o serviço, não havia ninguém em casa. Inclusive, dois lacres do medidor estavam jogados ao chão. Assim como eu fui vítima de uma ação totalmente irregular por parte dessa empresa, milhares de cidadãos também podem ser. Quem garante que sem a presença do proprietário na residência os funcionários não alteram esse equipamento? " , questionou Sinésio.

“Como presidente da CPI da Amazonas Energia na Aleam, encaro isso como uma ameaça velada, posto que somente a minha residência sofreu com tal violação. Isso não vai me amedrontar, continuarei levando até às últimas consequências a defesa da população amazonense. Essa atitude só me fortalece e me faz ter a certeza que estamos no caminho certo”, complementou o presidente da CPI, Sinésio Campos.

Os depoentes desta quinta-feira foram o vereador de Iranduba Luis Carlos Velho (Republicanos) e Wenceslau de Araújo Botelho, cidadão que teve um vídeo repercutido na internet após filmar funcionários da Amazonas Energia verificando a rede de elétrica de um cliente sem autorização.

De acordo com os membros da CPI, o vereador Luis Carlos Velho foi convidado a depor, como convidado, diante das afirmações feitas pela Associação Amazonense de Municípios (AAM), na quarta-feira (03), em que afirmou ser precário o serviço de geração e fornecimento de energia, nas cidades do interior.

Luis Carlos Velho, que também é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Municipal de Iranduba, disse que impetrou uma ação popular contra a Amazonas Energia, devido a cobrança abusiva da Contribuição Para o Custeio Da Iluminação Pública (Cosip) do município, e ganhou a ação. A causa rendeu, aproximadamente, 18 milhões de reais para os cofres da prefeitura de Iranduba.

“O que estava acontecendo em Iranduba acerca da arrecadação do Cosip está acontecendo em outros municípios do Amazonas. Eles estavam cobrando o ponto de iluminação pública em locais que tinham lâmpadas nos postes funcionando, locais em que não havia o funcionamento mesmo com lâmpada e locais que nunca receberam uma lâmpada. Ou seja, o contribuinte pagava por um serviço que não estava usufruindo... Resultado, ganhamos a ação e a Amazonas Energia teve que pagar, aproximadamente, 18 milhões de reais para os cofres da prefeitura de Iranduba”.

Wenceslau de Araújo Botelho, outro depoente, afirmou que recebeu multa de 4 mil reais, após a repercussão do vídeo filmado por ele, onde funcionários da Amazonas Energia aparecem verificando sem autorização a rede elétrica de um cliente. “Assim que recebemos a multa procuramos o Procon e lá pediram explicação da empresa e a concessionária não tinha como provar a origem da multa, aplicou apenas para tentar nos punir”.

O presidente da CPI, Sinésio Campos, disse que agora o caso passa a fazer parte das investigações da comissão assim como tantos outros que têm chegado às suas mãos. Denúncias podem ser enviadas para a CPI da Amazonas Energia por meio do e-mail [email protected], telefone (92) 98466-8350 ou ainda presencialmente na sala 408 da Aleam.

Confira a ação da Amazonas Energia:

| Autor: Reprodução





*Com informações da assessoria.

Leia mais

CPI: Insatisfação com serviços da Amazonas Energia chega a 69%

CPI: AM Energia promovia cortes de luz para recuperar crédito