Projeto de Lei sobre cicloturismo é aprovado na Aleam

Manaus (AM) - Um Projeto de Lei (PL) que institui incentivos ao desenvolvimento do Cicloturismo no Estado do Amazonas, foi aprovado por unanimidade na última quarta-feira do mês de outubro, dia de votação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Conforme o autor da Proposta, deputado Felipe Souza (Patriota), o PL n° 151/2021, visa promover mais saúde, bem-estar e incentivo ao turismo ecológico, “para uma Amazônia mais sustentável e maior qualidade de vida da população, essa é a ideia, explorar nossa região de bicicleta”, enfatizou o parlamentar. Agora, o Projeto seguirá para sanção governamental.

A modalidade

O cicloturismo é uma forma de turismo que consiste em viajar utilizando como meio de transporte uma bicicleta. É uma maneira muito saudável, econômica e ecológica de se fazer turismo.

Para praticar esta modalidade é necessário algumas precauções para não sofrer contratempos na estrada, kits de reparo de câmaras de ar, ferramentas de ajustes e manutenção de freio entre outras peças da bicicleta. Existem grupos espalhados por várias cidades do Brasil, que geralmente marcam eventos, passeios e viagens através de redes sociais combinando data horário e apresentando todo o roteiro da viagem assim como as recomendações básicas para o cicloturismo ocorrer de forma segura e tranquila.

