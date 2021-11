Violência marca a destruição da política para indígenas no Brasil

Ativistas indígenas também criticam inércia da Funai | Foto: Takumã Kuikuro/Fotos Públicas

MANAUS (AM) - "Quem gosta de índio, vá para a Bolívia'', disse o deputado estadual Carlos Jordy, então recém-eleito e aliado fiel do presidente Jair Bolsonaro, no dia 4 de janeiro de 2019. A frase, que na época causou perplexidade, era apenas um prenúncio do que estaria por vir.

Passados quase três anos, o país empilha números dramáticos de assassinatos de indígenas, ameaças a terras indígenas e uma mudança radical da postura adotada pela Fundação Nacional do Índio (Funai), órgão que deveria proteger o direito dos povos originários.

De acordo com relatório elaborado pelo Conselho Missionário Indigenista (Cimi), divulgado no mês passado, a taxa de indígenas assassinados no Brasil em 2020 foi a maior em mais de duas décadas. Ao todo, foram 182 assassinatos, um recorde desde que o levantamento começou a ser realizado, em 1995. O número representa um crescimento de 61% em relação a 2019, quando foram contabilizados 113 homicídios de indígenas.

O Amazonas foi o segundo estado do país que mais registrou mortes violentas de indígenas, com 41 assassinatos, superado apenas por Roraima, onde aconteceram 66.

Em agosto, o Atlas da Violência já demonstrava números assombrosos sobre a violência contras os povos originários. O estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontou que mais de 2 mil indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019 no Brasil.

Nessa década, a taxa de mortes violentas de indígenas aumentou 21,6%, saindo de 15 por 100 mil indígenas, em 2009, para 18,3, em 2019, movimento oposto ao que ocorreu com a taxa de assassinatos em geral no país, que foi de 27,2 para 21,7 por 100 mil habitantes.

Especialistas e ativistas indicam que o aumento está ligado à relação do Estado com os povos indígenas, o que abre brechas para que grileiros, garimpeiros, madeireiros e caçadores ilegais continuem a entrar nas áreas habitadas pelos indígenas.

Atualmente, por exemplo, a portaria de restrição de uso dos povos Jacareúba/Katawixi, no Amazonas, Piriti, em Roraima, Ituna-Itatá, no Pará, estão prestes a perderem a validade. Para esses indigenas, enquanto a Funai não agiliza os procedimentos legais de renovação dessas portarias, o que resta é viver em meio a tensão e o medo permanentes de presenciarem o avanço de ruralistas e grileiros sobre às áreas onde historicamente vivem.

Em virtude da postura inerte da Funai, o Ministério Público Federal recomendou, através de nota técnica direcionada à Funai, a prorrogação, de forma urgente, dos documentos que protegem o uso dessas terras indígenas.

Segundo Carolina Santana, que integra o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI), esses povos estão na iminência de serem expostos a ações de grileiros, madeireiros, garimpeiros e pistoleiros.

"Falta pouco para que esses territórios na Amazônia com presença de indígenas isolados perderem a proteção legal e serem invadidos, desmatados e devastados. Se isso ocorrer, a sobrevivência desses indígenas está seriamente ameaçada. Para evitar essa tragédia, a Funai precisa agir rapidamente e renovar as respectivas portarias que interditam esses territórios", argumenta a ativista.

Marco Temporal poderá afetar duramente a população indigena | Foto: Reprodução

Criado em 1996, a restrição de uso possui, entre outras atribuições, vedar a exploração de recursos naturais em terras indígenas, além de evitar a expansão de propriedades rurais que já se encontravam inseridas na área antes de sua promulgação, além do surgimento de novos latifúndios. O instrumento, ainda, proíbe o acesso às áreas de pessoas sem autorização pela Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém Contatados (CGIIRC).

Para o deputado federal Zé Ricardo (PT), Bolsonaro comanda um governo anti-indígena, que ocasiona em anos trágicos para os povos originários.

" Há um aumento, cada vez mais expressivo, de invasões de terras indígenas, para a exploração ilegal de recursos. Por outro lado, o Governo Bolsonaro paralisou as demarcações de terras indígenas. Das 1.299 terras, 832, ou seja 64%, estão sem regularização. Esses últimos anos estão sendo trágicos para as populações indígenas, e com a pandemia da covid-19, a situação ficou ainda mais grave. Porque além da crise sanitária, as ações de grileiros, madeireiros e garimpeiros foram intensificadas. Temos um governo anti-indígena " , afirmou o petista.

Marco Temporal

A demarcação das terras indígenas é apontado por ambientalista como um dos principais mecanismos diretamente ligado à preservação da Amazônia, por exemplo, está em cheque com o Projeto de Lei-490, que tramita no Congresso Nacional, apoiado fervorosamente pela bancada ruralista e pelo Governo Bolsonaro. A PL tem grande potencial nocivo para dificultar a delimitação das áreas dos povos tradicionais.

O PL 490 cria um "marco temporal": só serão consideradas terras indígenas os lugares ocupados por eles até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Novos pedidos que não tiverem essa comprovação serão negados, caso a lei seja aprovada, e o processo de aprovação caberá ao Congresso, e não ao Executivo, como é atualmente.

Única indígena no parlamento brasileiro, Joenia Wapichana (Rede-RR) foi impedida de concluir as falas durante a votação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados que aprovou, por 40 votos a 21 a tramitação do Projeto de Lei, no final de junho. A sessão, inclusive, foi marcada pela tensão entre a presidente da CCJ, Bia Kicis (PSL-DF) e os deputados contrários ao PL.

Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal (STF) realiza julgamento do chamado Marco temporal, que na prática pode tornar a PL 490 inconstitucional, caso ela avance no Congresso Nacional e seja sancionada por Bolsonaro.

Conforme a deputada estadual Joana Darc (PL), presidente da Comissão de Proteção aos Direitos dos Animais, Assuntos Indígenas, Cidadania e Legislação Participativa da Assembleia Legislativa do Amazonas, o Marco Temporal é um grave risco para demarcação de terras indígenas no país.

“A medida proposta no Projeto de Lei nº 490/2007, restringe os direitos constitucionais dos povos originários, por isso repudiamos qualquer forma de revogação do direito constitucional à liberdade e ao bem viver social dos povos indígenas do estado de Amazonas e do Brasil”, destacou a deputada.

Xingamentos de Bolsonaro

Em três anos de governo, o presidente Bolsonaro já emitiu uma série de comentários ofensivos à ativistas e à população indígena. Na semana passada, o mandatário atacou a ativista indígena Txai Suruí, que discursou na conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas, a COP-26, em Glasgow . O presidente disse que Suruí foi para a conferência falar mal do Brasil.

Bolsonaro comparou Suruí ao cacique caiapó Raoni Metuktire, um dos líderes indígenas brasileiros mais reconhecidos no exterior. Em 2019, ao participar da Assembleia-Geral das Nações Unidas, o presidente mencionou Raoni ao falar que indígenas "são usados como peça de manobra por governos estrangeiros".

" Levaram uma índia para lá, para substituir o Raoni, para atacar o Brasil. Alguém viu algum alemão atacando a energia fóssil da Alemanha? Alguém já viu (alguém) atacando a França porque lá a legislação ambiental não é nada perto da nossa? Ninguém critica o próprio país. Alguém já viu o americano criticando as queimadas no estado da Califórnia? É só aqui " , disse Bolsonaro.

No ano passado, durante sua live semanal, o presidente afirmou que "cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós".

“O índio mudou, tá evoluindo. Cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós. Fazer com que o índio cada vez mais se entregue à sociedade e seja cada vez mais dono da sua terra indígena”, declarou o presidente, afirmando que já havia conversado com Mourão sobre o tema e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que a criação do órgão seja “sem custo adicional”, afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro acumula declarações ofensivas a indígenas | Foto: Reprodução

Para Mari Barroso, integrante da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), o presidente adotou retórica humilhante contra os indígenas, ao mesmo tempo em que pratica políticas que violam os direitos dos povos originários.

“Desde o início do mandato, Bolsonaro ignora os problemas e humilha o povo indígena. O presidente não se importa com as nossas causas, e sequer faz menção ao combate a garimpo ilegal, narcotráfico e outros assuntos graves que assolam as terras indígenas Brasil adentro”, comentou Mari.

