Governo do Amazonas entrega porto de Itaubal, em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) - O deputado estadual Sinésio Campos (PT) entregou com o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), a rampa de acesso e o porto flutuante da comunidade de Itaubal, região do rio Arari, em Itacoatiara, visando facilitar o escoamento da produção agrícola, bem como a atracação de embarcações. Os empreendimentos beneficiam 10 mil famílias locais, bem como comunidades do entorno.

O porto e a rampa é um pedido da vereadora de Itacoatiara Cheila Moreira (PT) ao deputado estadual Sinésio Campos que, para isso, destinou emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil reais e, posteriormente, articulou a demanda com o governador Wilson Lima.

Também foi entregue um abrigo de alvenaria que serve como depósito para armazenar os insumos dos produtores rurais. A ideia é abrigar os produtos dos agricultores, no período de chuva, caso necessário. Vale ressaltar que na rampa que dá acesso ao porto há uma escada para facilitar a circulação de passageiros.

Segundo Sinésio, o porto é uma luta travada desde 2019 e, agora, é uma realidade que proporciona, principalmente, qualidade de logística para Itacoatiara e municípios adjacentes. “Inauguramos o importante e necessário porto de Itaubal que vai atender, em média, 10 mil famílias, na região do rio Arari. Nossas emendas parlamentares são destinadas para realizar o sonho do povo e, agora, ele é real. Os agricultores familiares comemoram e nós ficamos felizes, pois assim se faz um mandato, com um pé no parlamento e outro na sociedade”, falou Sinésio.

“Não podemos fechar os olhos para as necessidades do povo e a população da região do Arari que há tempos almejava esse porto. Não estamos falando apenas de melhora na logística ou impulsionamento da economia, mas de vidas. Imagine os idosos que têm dificuldades de locomoção e tantas outras pessoas que ficavam atoladas no barro antes desse porto. Tudo mudou e para melhor”, complementou a vereadora de Itacoatiara, Cheila Moreira.

No total, a obra contou com investimentos de R$ 1.050.126,80 e impacta, diretamente, na economia e qualidade de vida tanto dos produtores rurais, quanto da população em geral.

