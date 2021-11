Deputados elogiam auxílio permanente lançado pelo Governo do Amazonas

Os beneficiários do Auxílio Estadual permanente em Manaus já podem consultar onde e quando irão receber o cartão | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O governador Wilson Lima começará a entregar, nesta terça-feira (9), os primeiros cartões do Auxílio Estadual Permanente. Com valor de R$150, o programa vai beneficiar cerca de 300 mil famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em todo o Estado. Para os deputados estaduais, a iniciativa é essencial para garantir a segurança alimentar de milhares de amazonenses.

Segundo o Governo do Estado, os beneficiários do Auxílio Estadual permanente em Manaus já podem consultar onde e quando irão receber o cartão que dá direito ao valor mensal de R$ 150. A consulta pode ser feita em auxilioestadual.com.br , informando o CPF.

A iniciativa estará presente em todos os 62 municípios do estado, e é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, que beneficiará, especialmente, a população em situação de pobreza e extrema pobreza.

" Nós temos um quantitativo significativo de pessoas que ficaram prejudicadas por conta da pandemia. Houve uma retração das atividades econômicas, aquelas pessoas que trabalhavam na informalidade foram as mais prejudicadas e hoje nós temos pessoas que não tem o que colocar no prato, na mesa, para sustentar as suas famílias. Então esse é um recurso que vem numa hora importante, esse é um recurso que ajuda muito essas famílias, que às vezes não tem, de fato, como garantir segurança alimentar " , disse o governador.

Segundo Wilson Lima, o auxílio vai permitir a injeção mensal de R$ 45 milhões na economia do estado. O projeto de lei do governo estadual que institui o benefício foi aprovado pelos deputados estaduais no dia 27 de outubro.

Iniciativa é elogiada por parlamentares

Para a deputada estadual Joana Darc (PL), o programa vai ajudar, com maior solidez, as famílias atingidas pelos efeitos da crise econômica pelo qual o país inteiro passa.

" O Auxílio Estadual Permanente chega num momento muito importante para ajudar a colocar o prato de comida na mesa dessas famílias. Vai aliviar um pouco a dor de uma mãe e um pai que hoje não tem como sustentar sua família e aquelas que perderam o provedor de casa, para a Covid. Com certeza esse auxílio vai fazer a diferença na vida de quem mais precisa no Amazonas " , afirmou a parlamentar.

Já o deputado João Luiz (Republicanos) afirmou que o projeto vai garantir o prato na mesa dos amazonenses. “O pagamento do Auxílio Estadual de forma permanente é muito importante, pois vai beneficiar 300 mil famílias. Isso demonstra que o Governo do Estado está preocupado com a população de baixa renda. O benefício chega no momento ideal onde as pessoas estão precisando de comida na mesa”, disse o deputado estadual João Luiz.

Também favorável à medida, o deputado Serafim Corrêa (PSB) afirmou que a iniciativa não resolve o problema da pobreza no Amazonas, mas irá diminuir o sofrimento de milhares de famílias.

" O Brasil e, consequentemente, o Amazonas enfrenta uma crise desde 2015, aprofundada pela pandemia da covid-19. Quem mais sofre nesse cenário mais são os mais pobres. Então o surgimento do Auxílio Estadual é uma iniciativa positiva, porque vai permitir o mínimo para as famílias que estão em vulnerabilidade social " , opinou Serafim.

CadÚnico

Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O CadÚnico é o conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida das mesmas.

