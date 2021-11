Marcelo Ramos fala em "incômodo" com ida de Bolsonaro ao seu partido

Bolsonaro deverá se filiar ao PL | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Com a provável filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal (PL), o vice-presidente da Câmara e uma das vozes mais críticas ao governo comandado pelo futuro correligionário, o deputado federal Marcelo Ramos (PL), afirmou nesta segunda-feira (8), que está em uma "situação incômoda" e que vai se pronunciar em "momento oportuno".

Há mais de dois anos sem um partido político, Bolsonaro confirmou, nesta segunda (8), que deve se filiar ao PL durante entrevista à CNN. "Está 99% fechado. A chance de dar errado é quase zero. Está tudo certo", disse Bolsonaro, na ocasião.

O acordo entre Bolsonaro e a sigla levanta uma série de questões, dentre elas por se tratar do mesmo partido do deputado Marcelo Ramos, que tem se comportado como forte opositor ao governo. No fim da tarde, após a repercussão do acordo entre o mandatário e o PL, o deputado Marcelo Ramos disse que "não está em situação cômoda".

" Em respeito ao partido que sempre me tratou com respeito, não falarei sobre a filiação de Bolsonaro. Por enquanto…Todos sabem que não é uma situação cômoda para mim e, no momento oportuno, irei me pronunciar " , afirmou o parlamentar amazonense no Twitter

Horas depois, durante entrevista ao programa Roda Viva, Ramos também adiantou, sem dar detalhes, que estará em um palanque de oposição a Bolsonaro, ao longo das eleições de 2022.

Escolha pelo PL

As negociações do presidente para se filiar ao PL ocorriam há meses. Em outubro, Valdemar Costa Neto, principal dirigente da sigla, divulgou um vídeo colocando o partido à disposição para a filiação de Bolsonaro, seus filhos e seus aliados, visando as eleições do ano que vem.

Valdemar da Costa Neto é um velho cacique da política nacional. O dirigente ficou nacionalmente conhecido após integrar o esquema do "Mensalão" e ter sido condenado a sete anos de cadeia, que o forçou a renunciar ao mandato de deputado federal, em 2013.

Carlos Bolsonaro apaga postagem

Após o acerto entre Bolsonaro e o PL, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) removeu uma publicação antiga contra o partido.

Na mensagem, publicada em 2016, o vereador compartilhava reportagem que apontava denúncia, presente em uma delação premiada, de pagamento de propina ao partido em contrato de Furnas. As postagens foram resgatadas por internautas instantes após a confirmação do presidente de que deve ser filiar ao PL.

