Emendas da Aleam garantem benefícios ao Instituto Unidos Pelo Social

Manaus (AM) - O Instituto Unidos Pelo Social (IUPS) foi reinaugurado nesta segunda-feira (08), após receber ampliação e equipamentos para atender famílias em situação de vulnerabilidade social de Manaus, em especial do Santa Etelvina. Ao todo foram mais de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), destinados à aquisição de um automóvel e ampliação do espaço. Os valores são fruto de emenda parlamentar do deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas).

Conforme a diretora do Instituto, Rosileia Carvalho, atualmente, o projeto possui 600 famílias cadastradas assistidas com cursos profissionalizantes, atividades esportivas e culturais, além de atendimentos médicos. “Tudo isso é mais que um sonho realizado. O Instituto já existe há cinco anos e hoje a gente está celebrando essa reinauguração que sem dúvidas irá alcançar mais famílias. A felicidade é tanta que não tenho como expressar o quão grandioso é pra mim”, afirmou a diretora.



Como presidente da Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Álvaro Campelo ressaltou a importância do espaço para a assistência da juventude, bem como toda a família.

" “Eu estou realizado em poder colaborar com uma entidade que transforma a vida de crianças e jovens carentes aqui da zona Norte. Uma das funções de um legislador é criar possibilidades para que as pessoas tenham dignidade e possam sonhar com um futuro melhor” " Álvaro Campelo, Deputado estadual

Desde sua fundação em 2015, o Instituto Unidos Pelo Social (IUPS), localizado na Rua Coroaci, N° 24, Santa Etelvina, já alcançou mais de 10 mil pessoas em toda a capital amazonense. O Projeto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. E no sábado as atividades vão de 8h às 12h, atendendo crianças a partir de 4 anos.



