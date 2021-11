Seas reforça ‘Peixe no Prato Solidário’ com 2 mil cestas básicas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) foi um dos órgãos envolvidos na oitava edição do programa “Peixe no Prato Solidário”, realizada nesta semana, na Escola Estadual Eliana Socorro Pacheco Braga, no Residencial Viver Melhor, zona norte de Manaus.

Nesta oitava edição, 2 mil famílias foram beneficiadas com 8 toneladas de pescado, adquiridos pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). Além do peixe, foram entregues 2 mil cestas básicas e 2 mil abacaxis. A distribuição foi coordenada pelo Sistema Sepror, mobilizando ainda a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

A Seas participou da ação com servidores e servidoras da Gerência de Ações Descentralizadas de Segurança Alimentar e Nutricional (Gadsan), mesmo departamento que coordena os restaurantes e as cozinhas populares na capital amazonense. A secretária adjunta Laudenise Oliveira também esteve no Viver Melhor acompanhando a oitava edição do Peixe no Prato Solidário.

“Cumprimos o objetivo de atender mais de 2 mil famílias com pescado, cestas básicas e abacaxis, numa iniciativa liderada pelo governador Wilson Lima para levar comida para a mesa das pessoas que mais necessitam”, destacou a secretária adjunta da Seas, que representou a titular Alessandra Campêlo na ação.

Chefes do lar

O Peixe no Prato Solidário impacta positivamente as famílias, especialmente as mulheres que chefiam os lares. A presidente do Instituto Mães Guerreiras da Amazônia e presidente da Associação dos Moradores da 2ª etapa do Viver Melhor, Juliana Araújo, 44, enfatizou a importância do programa. “Eu sou mãe e pai dentro de casa. Tenho três filhos, assim como eu muitas mulheres da instituição sustentam suas casas. Essa ação foi muito importante para nós e agradecemos o governo por lembrar da gente e trazer esse alimento para darmos o que comer para nossas famílias”.

A dona de casa Elicleide Marques, 33, também destacou o trabalho do Governo do Estado nas políticas públicas de combate à fome. “Nem todo dia a gente tem o peixe no nosso prato para colocar para as crianças comerem, nem todo dia temos os alimentos da cesta básica. Graças a Deus, o governador veio mais uma vez ajudar as famílias da nossa comunidade”.

Impacto social

Em sete edições já realizadas (seis em Manaus e uma no Rio Preto da Eva), o Peixe no Prato Solidário já distribuiu mais de 24 toneladas de peixe. Já foram beneficiadas 7,3 mil famílias.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Reajuste de 15,9% na energia elétrica é denunciado na Aleam

Em reunião com Fux, Lira defende legalidade do “orçamento secreto”

Emendas da Aleam garantem benefícios ao Instituto Unidos Pelo Social