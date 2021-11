EDITORIAL: Fúria assassina nos rios do Amazonas

| Foto: Divulgação

Instrumentos do tráfico de drogas, que cada vez mais se moderniza e se fortalece principalmente na região do Rio Solimões, os chamados “piratas dos rios” intensificam o terror no interior do Estado, assaltando e matando comunitários inocentes em plena luz do dia.

No Hospital Geral Lázaro Reis, de Manacapuru, médicos, enfermeiros e pacientes relatam casos escabrosos de ataques dos grupos de delinquentes dos rios que atuam na região já há vários anos.

Os “piratas” são uma ameaça constante sobretudo para pescadores que diariamente se mobilizam em pequenas e médias embarcações para desenvolver suas atividades, buscando o sustento de suas famílias.

Segundo relatos, os “piratas” aportam nas comunidades e, com armas de todos os tipos, inclusive de grosso calibre, ameaçam e matam. Geralmente, roubam todo o dinheiro arrecadado com a venda de pescado após um penoso dia de trabalho. Na maioria das vezes, levam pertences das famílias, dependendo do valor de cada objeto, e a seguir fogem em alta velocidade para lugares ignorados. Na comunidade do Supiá e na Vila do Jacaré, os ataques são constantes e realizados sempre com extrema violência.

Outro epicentro da fúria assassina dos “piratas” é a região de Codajás. Recentemente, uma família inteira, que residia em um flutuante há mais de 15 anos na Boca do Rio Badajós, foi chacinada pelos “piratas”. O pescador Francisco da Silva Rosas, a esposa Ana Maria Araújo Lima e as duas filhas Janaína Lima Rosas, de 18 anos, e Ana Paula Lima Rosas, 14, foram mortas enquanto pescavam, de acordo com relatos. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a chacina. A Operação Arpão parece não ser suficiente para conter os “piratas”.

