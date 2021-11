Serafim propõe que Amazonas adote Carteira de Identidade Unificada

De acordo com o parlamentar, esse é um modelo que desburocratiza a vida do cidadão. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) propôs, nesta quarta-feira (10), à SSP-AM (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas), que implante a unificação da carteira de identificação ao CPF (Cadastro de Pessoa Física). A medida está sendo implantada em Santa Catarina e já está disponível desde o dia 8 deste mês.

" O estado de Santa Catarina, desde o dia 8, quando os novos cidadãos comparecem para tirar a sua carteira de identidade recebem a sua carteira de identidade cruzada com o CPF e o número será um só, o do CPF. Esse foi um projeto piloto de Santa Catarina, mas em comum acordo com o Paraná e o Rio Grande do Sul. Os três estados que vão sair na frente com essa novidade. " Serafim Corrêa, deputado estadual

De acordo com o parlamentar, esse é um modelo que desburocratiza a vida do cidadão. O líder do PSB propôs que o general Mansur, secretário de Segurança, envie uma equipe à Santa Catarina para conhecer o projeto.

" Esse é um sonho de 50 anos e que agora se concretiza, a partir dos três estados da região Sul. Quero sugerir ao governo do Amazonas, porque há uma reclamação muito grande pela demora na emissão das carteiras de identidade e o que é bom a gente deve copiar. Essa iniciativa de Santa Catarina merece todo o nosso louvor, apoio e reconhecimento. Sugiro ao general Mansur, Secretário de Segurança, que adote as providências para mandar uma equipe à Santa Catarina, ver como funciona , procurar fazer o que está sendo feito lá. Acho que será um grande avanço na identificação das pessoas. " Serafim Corrêa, deputado estadual

