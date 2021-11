Governo do AM investe na produção agrícola de Codajás

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governo do Amazonas, por meio da parceria Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), entregou, nesta semana, um trator agrícola para o produtor Francisco Costa, de Codajás (distante 240 quilômetros de Manaus). Somente neste ano, já foi investido mais de R$ 1 milhão em crédito rural para apoiar o desenvolvimento do setor primário.

Conforme o produtor Francisco Costa, 61, da estrada Codajás Anori, quilômetro 32, o trator dará apoio nas atividades agrícolas e suporte no transporte da produção de açaí de pequenos produtores, além da assistência técnica, essencial para o desenvolvimento da cultura.



“O Idam tem uma importância estratégica no desenvolvimento da cultura, no sentido de levar novos conhecimentos para os agricultores, novas tecnologias e fazer a seleção de sementes de alta produção. E nós temos interesse em fazer parte desse processo, por exemplo estamos trabalhando na nossa área fazendo manejo, utilizando os princípios da agroecologia, que é a produção sustentável. Queremos que nossa propriedade sirva de modelo para outros agricultores”, disse Francisco.



Parceria



O trabalho em parceria é essencial para que o produtor tenha acesso ao crédito, à assistência técnica, às políticas públicas e apoio no momento de comercialização dos produtos.

“Essa entrega do trator é muito importante para nós do Idam, para o Sistema Sepror e para a Afeam, porque evidencia que estamos trabalhando com foco no produtor, na modernidade, na racionalização do trabalho e na eficiência. O seu Francisco é um produtor de açaí em larga escala e, também, um empreendedor agroindustrial. Ele tem investido em Codajás com equipamentos e novos plantios do açaí”, disse o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, ao destacar que é determinação do governador Wilson Lima que o Idam se faça presente e proporcione uma assistência com eficiência e qualidade.

