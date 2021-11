Associação das Mulheres empreendedoras é pauta de debate na CMM

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Projeto de Lei 431/2021, de autoria do vereador João Carlos (Republicanos), considera de utilidade pública a Associação de Mulheres Empreendedoras Divas (Ame Divas). A proposta foi deliberada em sessão plenária na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na última quarta-feira (11).

“Fico feliz em ajudar essa importante associação com a concessão do Título de Utilidade Pública, para ser reconhecida pelos órgãos competentes como instituição sem fins lucrativos e prestadora de serviços à sociedade.

“A AME DIVAS ajuda mulheres provedoras do lar a terem iniciativas empreendedoras, garantindo independência financeira e de decisão pessoal, e vale ressaltar que a Ame Divas encontra-se devidamente regular, preenchendo todos os requisitos elencados no Art. 3° da Lei n°. 1.386/09 para sua qualificação de Utilidade Pública. Assim sendo, conto com apreciação dos nobres Vereadores para aprovação desta matéria”, disse o republicano.

A presidente da associação, Raiane Pinheiro Rebouças, finaliza explicando que segundo o IBGE, em 2018, mais de 21 milhões de famílias eram chefiadas por uma figura feminina, isso corresponde a cerca de 45% dos lares brasileiros. Em 1950 esse número correspondia à apenas 12% dos lares brasileiros. “Ajudar mulheres provedoras do lar a terem iniciativas empreendedoras, garantindo independência financeira e de decisão pessoal é o nosso principal interesse”, afirmou.

A Ame Diva tem como meta o empoderamento econômico feminino, o desenvolvimento do ecossistema empreendedor local, o fomento à geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida, saúde física e mental, prevenção e a redução da violência doméstica.

