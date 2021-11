Secretaria de Segurança Pública inaugura Centros de operação

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) inaugurou o Centro Integrado de Acompanhamento de Projetos e Elaboração de Políticas em Segurança Pública (Ciaesp) e o Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), nesta sexta-feira (12). Os setores têm por objetivo organizar os projetos do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo Governador do Amazonas, Wilson Lima, em julho deste ano.

A criação dos centros foi uma determinação do secretário de Segurança, general Carlos Alberto Mansur. Além dos centros, outro setor a ser lançado é o Escritório de Projetos em Segurança Pública e Defesa Social. Os departamentos vão auxiliar o estado a combater e prevenir a violência.

Conforme o secretário, a criação dos centros dará mais transparência aos trabalhos desenvolvidos pelo sistema, principalmente no âmbito estatístico, que é um dos nortes que guiam os agentes em campo.

Para o general, os departamentos são um marco positivo. Agora, um colegiado deve trabalhar as políticas de segurança e acompanhar os projetos que serão desenvolvidos, e muitos deles, através das estatísticas.

“É um Centro Integrado, é complexo, não é somente informações do Centro Integrado de Operações e Segurança (Ciops). Por exemplo, o nosso Centro de Estatística vai ter mais informações, vai ser uma consolidação. O Ciops trabalha com informações da Polícia Militar. Nesse caso, vamos ter informações do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, do Detran e de qualquer cidade do interior. Vai ser algo bem complexo”, explicou.

