Vereadores acompanham lançamento do programa "Empreendedorismo Rural"

Manaus (AM) - O vice-presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, vereador Peixoto (PTC), acompanhou nesta quinta-feira (11), com o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), o lançamento do programa “Empreendedorismo Rural”, que será coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) para desenvolver a produção rural da Região Metropolitana da capital amazonense.

O programa vai funcionar em parceria entre as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Administração, Planejamento e Gestão (Semad) e Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq).

Peixoto, Membro da Frente Parlamentar em Defesa da Zona Rural Rodoviária e Ribeirinha e integrante da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara Municipal de Manaus (CMM), destaca que essas ações da prefeitura chegam para incentivar o empreendedorismo e o crescimento econômico do setor agrícola de Manaus.

“O anúncio de hoje reforça o compromisso do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura (Seminf) Marcos Rotta, com a economia do Município, com a zona rural e tantas famílias que vivem e produzem alimentos e que contribuem para o desenvolvimento econômico do município, gerando emprego e renda”, elogiou Peixoto.

Durante o evento, o chefe do Executivo Municipal destacou que a recuperação dos ramais localizados às margens da BR-174 e da rodovia estadual AM-010 será de suma importância para garantir o escoamento da produção e a realização das rotas escolares. O prefeito também anunciou que um programa de revitalização dos ramais já está programado para ser realizado em sua gestão.

“Eu acredito que, com o aporte de recursos que estamos recebendo, vamos iniciar, no terceiro ano do mandato, o maior asfaltamento de ramais dessa cidade. Está sendo finalizada a licitação para a contratação da massa asfáltica. Vamos recuperar bairro por bairro, comunidade por comunidade”, disse David Almeida.

