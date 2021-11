Emendas da Aleam garantem "Mutirão de cirurgias", em Carauari

| Foto: Divulgação

Carauari (AM) - A Prefeitura de Carauari (distante 787.50 km em linha reta de Manaus) está promovendo, entre os dias 13 a 17 de novembro (sábado a quarta), o terceiro “Mutirão de Cirurgias de Cataratas”, cuja finalidade é diminuir o tempo de espera dos pacientes no município. O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas) é o responsável pela destinação dos recursos, por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para a realização da ação, que tem o apoio da gestão municipal e da Secretaria de Saúde do Estado (Ses).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, José Maria Santiago, o objetivo dos “mutirões” é acabar com a fila de pacientes, que aguardam por cirurgias no município. "Este recurso vai possibilitar o atendimento de mais de 600 pacientes que terão a oportunidade de fazer seus tratamentos aqui em Carauari, próximos de suas famílias. A gente quer, ao longo do próximo ano, zerar a fila de espera. Então, desde já, agradecemos ao recurso disponibilizado pelo deputado e o apoio do Governo do Estado", concluiu o secretário.



Presente no lançamento do evento, realizado nesta sexta-feira (13), Álvaro Campelo ressaltou que vai destinar mais recursos para o município na área da saúde. "Para 2022, vou destinar mais R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a continuidade das cirurgias, pois há uma demanda muito grande de pacientes que precisam realizar procedimentos de catarata e pterígio", garantiu o parlamentar.



Mais de 700 pessoas já foram beneficiadas em outras duas ações como esta no município. Para a realização desse terceiro “mutirão”, que se encerra na próxima quarta-feira (17), a Secretaria Municipal de Saúde está contando com dois cirurgiões e três instrumentadores cirúrgicos, além dos profissionais de saúde do município.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Associação das Mulheres empreendedoras é pauta de debate na CMM

Governo do AM investe na produção agrícola de Codajás