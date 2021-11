Secretaria de Segurança avalia necessidades de setores na capital

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Visando conhecer e analisar, pessoalmente, as necessidades das unidades do sistema de Segurança Pública do Amazonas, o titular da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur, visitou, nesta segunda-feira (15), as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), localizadas na zona leste de Manaus.

No posto do CBMAM, o general foi recebido pelo comandante-geral da corporação, coronel Danízio Valente. O deputado estadual Sinésio Campos também acompanhou a visita.

“Convidei o deputado Sinésio Campos quando estive na Assembleia Legislativa, e estamos buscando recursos para melhorar ainda mais a nossa Segurança Pública. Um dos projetos dele é a retomada de um projeto de prevenção à criminalidade: o bombeiro mirim. O deputado disponibilizou um recurso de R$ 200 mil para reativar esse projeto”, disse o secretário.

As visitas se estenderam à sede da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), localizada no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. O secretário viu as condições da unidade e conversou com policiais militares.

“Aproveitamos para vir à 9ª Cicom, da nossa Polícia Militar. Aqui estamos com cinco viaturas rondando o bairro, a guarnição completa com as viaturas novas de alta tecnologia que foram entregues”, contou.

Ainda segundo o general Mansur, ele deve se reunir com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em Brasília (DF). O objetivo do encontro será o de trazer recursos e melhorar as instalações das unidades do sistema de segurança.

Bombeiro Mirim

O Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom) teve início no interior do Amazonas e chegou à Manaus em outubro de 2017. A reativação do projeto é um dos objetivos do secretário de Segurança Pública. As atividades desenvolvidas com as crianças serão um instrumento fundamental no trabalho de segurança preventiva, pois aproximam a corporação da comunidade.

“A ideia é fazer um primeiro laboratório, para que depois possamos levar o projeto Bombeiro Mirim para outras unidades do Corpo de Bombeiros”, ressaltou. Além das atividades voltadas para o trabalho do CBMAM, as crianças também recebem aulas de reforço de Língua Portuguesa e Matemática pelo projeto.

*Com informações da assessoria

