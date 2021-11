Marcelo Amil é pré-candidato ao Governo do AM pelo Psol

Em 2020, Marcelo Amil teve uma campanha robusta à Prefeitura de Manaus, que apresentou crescimento positivo no Estado | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Após se filiar ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Marcelo Amil confirmou sua pré-candidatura ao Governo do Amazonas nas eleições de 2022.

O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (15), por meio de uma live nas redes sociais do advogado.

" A oficialização de minha pré-candidatura a governador pelo PSOL me deixa extremamente honrado. Agora vamos concentrar esforços em mostrar ao partido que temos condições de realizar uma grande campanha, focada nos valores partidários, socialistas e populares. O Amazonas não pode ser mera peça no tabuleiro do fascista que dorme no Palácio do Planalto. Vamos arregaçar as mangas e mostrar que o PSOL é diferente disso tudo e vai apresentar a alternativa mais inteligente pro Amazonas " Marcelo Amil, pré-candidato

Nas eleições de 2022, o partido pretende lançar candidatura própria para fortalecer o trabalho da sigla no Amazonas. Conforme a presidente estadual do Psol, Rosilane Almeida, Amil representa um novo momento para a atuação da sigla no Estado.

" No Psol, a democracia interna se constitui dos princípios da organização partidária, com a participação da nossa militância para a construção de uma política que mobilize as nossas bases. O Psol tem se confirmado como uma grande aposta de partido para o futuro de esquerda no Brasil e não poderia ser diferente aqui no nosso Estado. A apresentação da pré-candidatura de Marcelo Amil ao Diretório Estadual não é uma simples tática eleitoral. Nós entendemos com a iniciativa que é preciso reafirmar a independência de classes, onde poderá reunificar o partido para os desafios que virão, com possibilidades de mantermos vivos e atuantes com projetos que representem as nossas principais lutas. A pré-candidatura do Amil é muito importante para o nosso Estado e para a nossa população como alternativa para a classe trabalhadora " Rosilane Almeida, presidente estadual do Psol

Marcelo Amil é advogado e foi candidato a prefeito de Manaus nas eleições de 2020, é Defensor Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas e presidente da Comissão de Esportes, Saúde e Bem-estar da OAB/AM. Amil já foi presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Manaus e mesmo sem ser deputado foi autor de uma emenda à constituição do Amazonas.

O candidato teve o menor custo por voto entre as candidaturas de seu partido no País. Os dados mostram que a votação esteve dentro da média e ela se sobressaiu porque teve uma otimização de aplicação de recursos absurdamente superior às outras capitais. Enquanto cada voto que o PCdoB teve em Manaus custou R$ 3,55, nas outras cidades chegou a custar R$ 180. Marcelo Amil teve um melhor resultado que São Paulo, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte e Fortaleza.

Psol forte em 2022

O Psol fez a apresentação das pré-candidaturas ao Governo do Amazonas e ao Senado. Além dos nomes que vão concorrer às cadeiras para Deputados Estaduais e Deputados Federais.

Para o Senado foram lançadas as pré-candidaturas da advogada e ativista Marília Freire, e do professor de história e ex-presidente do PSOL Amazonas, Raoni Lopes.

Laís Santos, o Sargento Daniel, Maristela Baniwa de Santa Isabel do Rio Negro e Eronildes Cambeba de São Paulo de Olivença compõem o time que concorre ao legislativo federal. Para a ALEAM destaca-se e Valdenice Fontes, ativista da Calha do Rio Negro.

