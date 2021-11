Zona de desenvolvimento sustentável é discutida pelo Governo do AM

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), participou, nesta terça-feira (16), de reunião estratégica do projeto Zona de Desenvolvimento Sustentável (ZDS) Abunã-Madeira, antiga Amacro. O encontro, que aconteceu na sede do Governo do Estado, no bairro Compensa, teve como objetivo viabilizar ações para o desenvolvimento de cadeias produtivas do agronegócio na região, que envolve os estados do Amazonas, Acre e Rondônia.

Participaram da reunião os titulares das superintendências da Zona Franca de Manaus (Suframa) e do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), general Algacir Polsin e Louise Caroline Low, respectivamente, além do secretário de Estado de Produção Rural, Petrucio Magalhães Júnior.

“É um evento coordenado pela Sudam e pela Suframa que tem o total apoio do Governo do Amazonas. Manaus está sediando essa primeira reunião, que visa o alinhamento do projeto ZDS Abunã-Madeira, uma zona, ali, que compreende o sul do estado do Amazonas e envolve também os estados do Acre e Rondônia”, adiantou Petrucio Magalhães Júnior.

De acordo com o titular da Sepror, nesta primeira reunião, a Sudam apresentará um documento referencial que dará base de sustentação e fundamentação à ZDS.

“É muito importante, é uma área de grande potencial para a bioeconomia, para o agronegócio, para o comércio e para o turismo. Então, o Governo do Amazonas está empenhado, junto com os governos do Acre e Rondônia, em apoiar essa iniciativa, que certamente vai mudar a vida de muitas pessoas que estão no sul do estado”, afirmou Petrucio.

Além do encontro desta terça-feira, ocorrerão reuniões também nas cidades de Porto Velho (RO), na quarta-feira (17), e Rio Branco (AC), na quinta-feira (18). Todas na modalidade presencial.

“Após esse alinhamento, discussão e debate sobre a ZDS, será feito um decreto e, na sequência, nós teremos várias ações. A primeira delas, e a mais importante, é nós avançarmos na regularização fundiária e, para isso, está sendo criado um grupo de trabalho, toda uma estratégia dos três governos, mais o Governo Federal, para que a gente possa garantir a quem está, hoje, em uma pequena área no sul do estado, a sua regularização fundiária”, acrescentou o secretário de Produção Rural.

A ZDS Abunã-Madeira engloba um total de sete municípios do sul do Amazonas: Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Manicoré e Novo Aripuanã.

Sustentabilidade

Titular da Sudam, Louise Caroline Low conta que, com a ZDS Abunã-Madeira, a superintendência planeja trazer melhorias na qualidade de vida da população, por meio da sustentabilidade ambiental.

“A gente pensou e focalizou, dentro desse recorte territorial, ao leste do Acre, sul do Amazonas e noroeste de Rondônia, as ações que serão implementadas. É um encontro técnico para que a gente possa alinhar ainda mais e apresentar o documento referencial, plano de ação e outras informações que estão pautando esse lindo projeto que é a ZDS Abunã-Madeira”, destacou Louise Caroline.

Segundo o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, o grupo buscou integrar esforços de entidades federais, estaduais, municipais e da iniciativa privada para tornar a ZDS possível.

“Nós queremos promover um desenvolvimento sustentável naquela região, que venha melhorar a qualidade de vida da população e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação da floresta. Então, queremos promover um cinturão de proteção da floresta, ao mesmo tempo em que nós levamos novos vetores econômicos e melhoria da qualidade de vida da população que, ali, vive”, concluiu Algacir Polsin.

Projeto da ZDS Abunã-Madeira

O projeto engloba medidas que influenciarão positivamente nos setores de agronegócio, indústria, bioeconomia e turismo, além de contemplar questões que envolvem infraestrutura econômica e urbana, logística, transporte, energia e telecomunicações.

A região abrangendo 32 municípios, localizados no sul do Amazonas, leste do Acre e noroeste de Rondônia, que fazem parte do planejamento da ZDS, possui área total de 454.220 km², com desafios, em sua maioria, ocasionados por fatores logísticos e climáticos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Secretaria de Segurança avalia necessidades de setores na capital

Marcelo Amil é pré-candidato ao Governo do AM pelo Psol

Enem vai ocorrer na mais absoluta tranquilidade, diz presidente