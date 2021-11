Chuva causa danos na sede da Câmara Municipal de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em consequência dos estragos causados pelas fortes chuvas que caíram na capital amazonense durante o feriado da Proclamação da República na última segunda-feira (15), o segundo andar da sede da Câmara Municipal de Manaus (CMM) foi interditado parcialmente, nesta terça-feira (16).

A decisão de interdição foi tomada pelo presidente da Casa, vereador David Reis (Avante), após reunião com técnicos da Defesa Civil Municipal e da Diretoria de Engenharia do parlamento, que realizaram uma inspeção prévia nas dependências do Palácio dos Manaós, na manhã desta terça-feira, para averiguar os estragos provocados pela chuva e, posteriormente, elaborar o laudo técnico que vai direcionar as obras de reparo que necessitarão ser executadas.



David Reis explicou que durante a interdição parcial do segundo andar do prédio, até o dia 22 de novembro, equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e da diretoria de Engenharia da CMM, vão realizar um levantamento completo dos danos, identificar o grau de comprometimento da estrutura e indicar as obras que precisarão ser feitas.

“Temos que zelar pela integridade dos nossos servidores e por isso pedi que fosse feita toda a análise da estrutura do prédio, para então decidir os próximos passos a tomar”, detalhou o presidente.

Estragos

Ao menos sete departamentos vinculados as diretorias Geral e de Finanças, além do setor de Controladoria Geral, e três gabinetes de vereadores, localizados no primeiro andar do prédio, sofreram danos na estrutura do forro, na parte elétrica e tiveram impressoras e computadores danificados.

Durante o período de interdição, as atividades dessas áreas serão realocadas para as salas de reunião das comissões técnicas da Casa, localizadas no primeiro andar do prédio.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), choveu em Manaus, somente nesta segunda-feira (15), cerca de 60 milímetros, o que representa 30% de toda a chuva prevista para o mês de novembro.

*Com informações da assessoria

