Saúde de Beruri vai ganhar reforço com "ambulancha"

BERURI (AM) - Em breve, o município, que está localizado a 173 quilômetros de Manaus, vai ganhar uma “ambulancha”, veículo fluvial voltado para o atendimento em municípios com acesso apenas aquático e comunidades ribeirinhas.

A aquisição do veículo é fruto de emenda parlamentar de Alessandra Campêlo, no valor de R$ 150 mil reais, e contou com a articulação e parceria do vereador Natan Saldanha, voz do seu mandato em Beruri. O recurso para a compra da ambulancha será transferido do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Beruri.

" Esse é resultado de muito diálogo e trabalho conjunto pelo município. Tenho muito carinho por Beruri e graças ao vereador Natan, que sempre traz as demandas do município para mim, pudemos articular essa emenda. Parabéns também à prefeita Dona Maria, que está sempre atenta às necessidades do povo e tem feito um excelente trabalho pelo município. Tenho certeza de que essa ambulancha vai reforçar a saúde de Beruri " , disse.

Em 2021, Alessandra esteve no município para fiscalizar e inaugurar obras realizadas com emendas indicadas por ela, como a inauguração de dois poços artesianos nas comunidades do Novo Vencedor e Paricatuba, que atendem mais de 200 famílias; e pontos de revitalização da malha viária do município, que colaborou diretamente com emendas.

Atualmente titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Alessandra contribuiu diretamente para o reforço da assistência social de Beruri durante a pandemia e cheia histórica. Foram entregues 1.800 cestas básicas para pescadores artesanais e famílias em situação de vulnerabilidade social, e 16 cadeiras de rodas para Pessoas com Deficiência (PcDs), um investimento de R$ 45 mil em cadeiras do tipo postural e universal.

*Com informações da assessoria

