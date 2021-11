Adjuto Afonso solicita polo no interior do AM em concurso da SSP-AM

O concurso está oferecendo mais de 2,5 mil vagas anunciadas pelo Governo do Estado | Foto: Divulgação

Púrus (AM) - O deputado Adjuto Afonso (PDT) solicitou nesta quarta-feira, 17, a inserção de um polo na Calha do Púrus para a realização do concurso público a ser realizado pelo Governo do Estado, para provimento de vagas na Secretária de Estado de Segurança Pública (SSP), Corpo de Bombeiros, além da Polícia Civil e Militar do Amazonas. O parlamentar informou que avaliou o edital e constatou a ausência de um polo na região do Púrus, e ressaltou a dificuldade de logística.



" Vou fazer um requerimento pedindo essa inclusão. Só vai ter polo em Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Tabatinga, Tefé, Humaitá e Parintins, no Púrus, por exemplo, não vai ter nenhum, como é que a pessoa que mora em Boca do Acre ou Pauini vai fazer? o mais próximo é Humaitá. Nós vamos pedir para alterar, que crie também um polo no Púrus, em Lábrea, por exemplo, para que as pessoas daquela região possam fazer lá. Muita gente não tem como pagar passagem para sair de Pauini, ir pra Rio Branco e depois Humaitá para fazer o concurso, porque seria essa a logística " Adjuto Afonso, parlamentar

O concurso está oferecendo mais de 2,5 mil vagas anunciadas pelo Governo do Estado, destas, 1.350 serão destinadas à Polícia Militar.

