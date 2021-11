Prefeitura entrega melhorias para conselheiros tutelares

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou nesta sexta-feira, (19), bens adquiridos para os conselhos tutelares da capital oriundos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do governo federal. Na solenidade, o chefe do Executivo municipal declarou que em breve serão realizados novos anúncios e melhorias para estes profissionais da assistência social e cidadania.

Entre os bens adquiridos estão automóveis, computadores, impressoras e refrigeradores, que, somados, totalizam mais de R$ 770 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado federal José Ricardo (PT).

"Nossos conselheiros tutelares são pessoas empenhadas, que realizam um trabalho importantíssimo para nossa cidade; e ontem foi o dia deles, por isso os parabenizo. Nesta ocasião, agradeço ao deputado José Ricardo por ter direcionado emenda federal para nossa pasta municipal. É um exemplo de que nossa gestão não está preocupada com questões mínimas políticas, mas sim com a cidade e com a população. Vamos trabalhar com recursos estaduais, federais, municipais, e com isso poderemos transformar Manaus. Já estamos trabalhando, inclusive, a questão salarial dos conselheiros, que lutam por isso há mais de 14 anos", ressaltou o prefeito David Almeida.

A titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes, enfatizou a importância da atenção que está sendo concedida a estes profissionais, tão importantes para a pasta.



"Ontem, dia 18 de novembro, foi o Dia do Conselheiro Tutelar, e deixo aqui meus parabéns pelo trabalho de zelar pela proteção das crianças e adolescentes. Sabemos das dificuldades que recebemos a secretaria, mas temos o compromisso de zelar por todos desse espaço. E para isso agora temos esses novos bens, precisamos atender as necessidades do trabalho dos conselheiros, precisamos proteger integralmente quem tem seus direitos tirados, por isso agradeço ao deputado federal José Ricardo, e a todos que possibilitaram essa melhoria", salientou a secretária Jane Mara.

Presente na cerimônia de entrega dos equipamentos, o deputado federal José Ricardo destacou a importância de destinar emendas ao município.

" "Venho saudar e parabenizar a todos os conselheiros e conselheiras, trabalhadores tão importantes. Em suas funções são necessárias ferramentas, recursos, e nossa luta é propiciar isso, buscar recursos. Para o próximo ano já encaminhamos diversas emendas, na área da saúde, educação, assistência social, e tantas outras para suprir demandas do município de Manaus, que é a capital e nossa prioridade" " , , explicou Zé Ricardo.

Gestão



O chefe do Executivo municipal salientou os investimentos que a Prefeitura de Manaus irá receber para o exercício da gestão de 2022, e os anos subsequentes do mandato.

Na próxima semana, o prefeito de Manaus voltará a Brasília para receber a resposta da solicitação de investimento feita no início de novembro, que se encontra na ordem de aproximadamente R$1,2 bilhão, além dos R$ 30 milhões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), anunciado no início desta semana, e R$150 milhões do governo do Amazonas e R$ 400 milhões do Banco do Brasil.

"Temos recursos federais, estaduais e municipais, e quem abrir a mão para Manaus, independentemente de quem seja, vamos aceitar, porque isso tudo é para ajudar o povo. Nosso orçamento está na Câmara, saímos de R$ 5 bilhões para R$ 7 bilhões, além dos milhões em emendas que ainda virão. Somando-se isso, podemos ter uma noção do que vai virar Manaus ano que vem: um canteiro de obras, com a recuperação de ruas, feiras, mirantes, campos de futebol, paradas de ônibus, e muito mais. Manaus vai ser uma cidade melhor para se viver", assegurou Almeida.

