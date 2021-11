Secretaria de Saúde inicia o curso "Cuidador informal de Idosos"

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio do Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) André Araújo, iniciou, nesta segunda-feira (22), o curso ‘Cuidador informal de Idosos’, com carga horária de 20 horas. A capacitação segue até a próxima sexta-feira (26), das 8h às 12h, para familiares de idosos cadastrados, que recebem acompanhamento multiprofissional na unidade.

A qualificação é direcionada para os cuidados que familiares devem ter com idosos que apresentam doenças crônico-degenerativas e dependem de acompanhante para executar as atividades diárias. Segundo a diretora do Caimi André Araújo, Roberta Nascimento, o curso visa orientar familiares nos cuidados básicos com a pessoa idosa.



“Buscamos a parceria do Distrito de Saúde Norte para nos ajudar a capacitar essas famílias para aprimorar os cuidados com o idoso. O Caimi tem atendimento de média complexidade com uma equipe multidisciplinar e é importante que a família dê continuidade às orientações repassadas durante os atendimentos na unidade”, afirmou a diretora.



Conteúdo



A programação do curso contempla cuidados domiciliares a idosos; primeiros socorros em acidentes domiciliares; cuidados de enfermagem com pacientes diabéticos e hipertensos; e vacinação.

A capacitação inclui noções de transferência e movimentação de idosos; prevenção de quedas e a importância da atividade física; alimentação saudável; saúde bucal; e instruções para administração de medicamentos. A Política Nacional da Pessoa Idosa, promoção da cidadania, identificação de demência; Mal de Alzheimer e depressão estão entre os temas que serão apresentados no curso.

