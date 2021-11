Emenda de Alessandra Campêlo garante melhorias em Boa Vista do Ramos

| Foto: Divulgação

Boa Vista do Ramos (AM) - Um dos municípios que mais recebe investimentos da deputada estadual licenciada Alessandra Campêlo (MDB), Boa Vista do Ramos ganhou mais um reforço, desta vez no setor primário: a aquisição de um trator de 50 cavalos que vai auxiliar na mecanização e transporte de insumos provenientes da agricultura para as comunidades rurais do município, localizado a 271 quilômetros da capital amazonense.

O equipamento é fruto de emenda parlamentar de Alessandra Campêlo no valor de R$ 150 mil reais, articulada em conjunto com o vereador Adan Lopes, uma das vozes do mandato em Boa Vista do Ramos.

A aquisição do trator foi viabilizada por meio de convênio entre a prefeitura municipal e a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). O termo foi assinado pelo governador Wilson Lima em junho deste ano, durante ação de fortalecimento do setor primário no município.

“Essa emenda é mais uma prova de que o diálogo e o trabalho em conjunto beneficiam a população. O vereador Adan Lopes está sempre atento às demandas do município e não mede esforços para levá-las até mim, seja como deputada ou agora como secretária de Assistência Social. Fico mais que feliz em poder contribuir mais uma vez para a modernização e fortalecimento do setor primário desse município que tanto amo”, disse.

Alavancar o potencial do município já faz parte do seu mandato. No ano passado, por exemplo, ela destinou R$ 200 mil reais em emendas para as áreas de Saúde, Juventude e Esporte de Boa Vista do Ramos.

À frente da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) desde março, Alessandra Campêlo também destacou as ações governamentais na área da assistência social, como o investimento de R$ 120 mil, para a prefeitura municipal fazer a aquisição de cestas básicas para atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. O município da região do Baixo Amazonas também foi beneficiado pela administração do governador Wilson Lima, este ano, com os auxílios estaduais da pandemia e da enchente.

“Além dos R$ 120 mil para a aquisição de cestas básicas, que o governador entregou junto com o prefeito (Eraldo CB) na última ida ao município, também repassamos R$ 150 mil para a equipagem do Cras (Centro de Referência da Assistência Social) novo, que vai ser inaugurado”, lembrou.

