Enquanto prefeitos ignoram Fundeb, Anamã anuncia abono de R$ 15 mil

Os repasses do Fundeb ao governo do estado saltaram de R$ 3,1 bilhões para R$ 4,3 bilhões. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Enquanto a maioria dos prefeitos do Amazonas ignoram as regras do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e atrasam o anúncio de pagamento de abono aos profissionais da educação, o prefeito de Anamã, Chico Belo (PSC), anunciou a gratificação de R$ 15 mil em abono para cada professor da rede municipal de ensino do município ainda neste mês de novembro.

A análise é do deputado estadual Serafim Corrêa (PSB).

" Vejo os prefeitos fugindo da responsabilidade de dividir as sobras do Fundeb entre os professores, mas o prefeito de Anamã, Chico Belo, quebrou esse paradigma e anunciou abono de R$ 15 mil para cada professor. Esse valor estará na conta dos professores de Anamã ao final deste mês. Se um município como Anamã terá uma sobra de R$ 15 mil por professor, quanto não terá de sobra um município como Manacapuru? " Serafim Corrêa, deputado estadual

Serafim destacou que o município de Anamã, de janeiro a setembro deste ano, recebeu, por meio do Fundeb, R$ 7,2 milhões, enquanto no mesmo período de 2020 foram repassados R$ 6 milhões.

Os números representam um acréscimo de 1,1 milhão.



A declaração foi dada durante discurso na tribuna da ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas) na manhã desta terça-feira, 23. Os repasses do Fundeb ao governo do estado e aos 62 municípios do Amazonas, lembra o parlamentar, saltaram de R$ 3,1 bilhões para R$ 4,3 bilhões, de janeiro a setembro deste ano, quando comparado ao igual período de 2020. A diferença representa um aumento de R$ 1,1 bilhão (36,65%).

" É claro que o Fundeb tendo aumentado de valor as sobras serão muito maiores. Essa sobra vai acontecer no Governo do Estado e em todos os municípios de todo o Amazonas. Então, os prefeitos precisam ter a consciência de que eles devem seguir o caminho do prefeito de Anamã, que em um ato de lisura, de honestidade, está dividindo com os professores aquilo que lhes pertence. " Serafim Corrêa, deputado estadual

Na contramão de Anamã, professores de Lábrea, destaca Serafim, precisaram realizar uma manifestação cobrando do prefeito do município transparência com os recursos do Fundeb.

" E isso é uma coisa que acontece não apenas em Lábrea, mas em quase todos os municípios do interior. Então faço esse apelo para que os prefeitos respeitem as regras do Fundeb e paguem o abono aos professores. " Serafim Corrêa, deputado estadual

