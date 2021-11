Coronel Menezes "segue" Bolsonaro e confirma ida ao PL

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Depois da confirmação da ida do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para o Partido Liberal (PL), divulgado pelo chefe nacional da sigla, Valdemar Costa e Neto, na última terça-feira, o veterano do Exército Brasileiro, coronel Alfredo Menezes, sinaliza também sua ida para o partido.

Ao ser perguntado sobre a convivência no PL com o deputado Marcelo Ramos, opositor declarado do governo Bolsonaro, Menezes foi enfático.

" Se ele tiver um mínimo de vergonha na cara e decência deveria deixar o partido imediatamente e filiar-se ao PC do B, PSOL e até ao PT que é onde estão a sua essência e raízes " , disse.

A decisão de Menezes foi tomada logo após a divulgação da filiação de Bolsonaro marcada para a próxima terça-feira (30), às 10h30, em Brasília.

Menezes é filiado ao Patriota, por onde disputou o cargo de Prefeito, em 2021. No entanto, ele sempre deixou claro em seus pronunciamentos que é um soldado do presidente e iria se filiar no partido em que Bolsonaro fosse para disputar a reeleição em 2022.



A data da filiação do presidente foi definida após reunião entre Bolsonaro e Costa Neto. Esta é a segunda vez que o PL anuncia a filiação do presidente da República. A primeira foi no dia 10 de novembro, onde Costa Neto divulgou um vídeo convocando todos os filiados para o ato que ocorreria no dia 22 de novembro, mas foi cancelado. Entretanto, após reunião ocorrida com todos os presidentes regionais, quarta-feira passada, foi dada "carta-branca" para Bolsonaro mexer nas alianças regionais e facilitar a filiação do presidente da nação ao partido.



*Com informações da assessoria



