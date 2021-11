Conversa de vereadores incomoda palestrante no plenário da CMM

Câmara Municipal de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - As conversas paralelas entre os vereadores homens no Plenário Adriano Jorge, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na manhã desta quarta-feira (24), demonstraram o grau de desinteresse a um tema da tribuna popular “16 dias de ativismo: vamos falar de feminicídio!”. O Portal EM TEMPO relata aqui conteúdo publicado no site O Poder, primeiramente.

Vereadores deselegantes

A deselegância dos vereadores, incomodou a convidada, a mestra em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos e advogada Cynthia Rocha Mendonça, e a proponente vereadora Professora Jacqueline Pinheiro (Podemos).

" Me desculpe, mas eu vou quebrar a liturgia. Estou numa Casa que está repleta de homens e estou vendo a maioria em conversas paralelas. Estamos em uma ação que é voltada para combater esse tipo de comportamento. Então, me perdoem, Vossas Excelências, eu gostaria da atenção dos senhores pois são vetores de informação. Se eu conseguir a atenção dos senhores será de muito valia. Perdão, não irei demorar muito. " Cynthia Mendonça, Mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos

Cynthia é a autora do livro Feminicídio, que será lançado nesta quinta-feira, 25, às 16h, na Ordem de Advogados do Brasil – seccional Amazonas (OAB-AM). A tribuna foi requerida pela Comissão da Mulher da Casa Legislativa em razão dos dados de violência doméstica na pandemia.

Quebra de liturgia

No momento que a convidada Cynthia Mendonça mostrava dados, o barulho das conversas paralelas pôde ser ouvido na transmissão do Parlamento. Em um dado momento, ela pausou a apresentação e reclamou do comportamento dos vereadores.

Os vereadores Raiff Matos (DC), Sassá da Construção Civil (PT), Capitão Carpê Andrade (Republicanos), Lissandro Breval (Avante) e William Alemão (Cidadania) estavam conversando paralelamente.

Após o pedido, o plenário voltou a atenção parcialmente para a convidada.

Aula da Professora Jacqueline

Ao término da exposição, a vereadora Professora Jacqueline Pinheiro (Podemos) reclamou da atitude dos colegas. “Agradeço doutora Cynthia por tirar seu precioso tempo para a vir aqui abrilhantar com as suas informações sobre a violência contra a mulher. Agradeço a meus amigos pelo comportamento exemplar de estar aqui, ouvindo e contribuindo”, alfinetou.

“Gente, eu vou pedir para os colegas que não querem participar para, ao menos, fazerem silêncio. Nós estamos tratando de um assunto tão importante. Está um conversando com o outro. Isso é um desrespeito ao nosso trabalho aqui. Eu me sinto incomodada. Programamos um momento desse, com uma pessoa de renome para conversar e as pessoas ficam conversando, um para um lado e para o outro. Fica desconfortável”, desabafou

A veradora continuou: “Nossa Casa está aqui para receber e receber com qualidade. Me desculpem o desabafo, mas, como professora, isso me incomoda. Os funcionários da Casa e o vereador Sassá poderiam trabalhar suas temáticas mais tarde. Chamar nesse nível é complicado”, repreendeu a parlamentar.

Aula de educação

Após o ‘desabafo’ da vereadora, a tribuna ocorreu normalmente. O silêncio e “bom comportamento” renderam elogios irônicos de Professora Jacqueline ao fim da tribuna. “A sala de aula está exemplar agora. ‘Né, menina? Tão de parabéns’. Professor é assim. Ele ensina e parabeniza. É o condicionamento operante para estimular. Agora estou parabenizando vocês pelo comportamento exemplar”, falou.

Fonte: Com informações de O Poder.