Coari: Deferida a candidatura de Coronel Norte

| Foto: Divulgação

Coari (AM) - O Ministério Público, nesta terça-feira (23), manifestou-se pelo deferimento da candidatura de Ayrton Ferreira do Norte para concorrer ao cargo de vice-prefeito pela coligação Ficha Limpa para Coari.

O promotor eleitoral Thiago de Melo Roberto Freire opinou favoravelmente pela autorização de registro de candidatura em decorrência de terem sido apresentados os documentos exigidos por lei, demonstrando que o Coronel Norte preencheu a todas as condições de elegibilidade e de registrabilidade.



A juíza Mônica Cristina Raposo da Câmara Chaves do Carmo homologou a candidatura do Coronel Norte, julgando extinta a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura ingressada por adversário político. Conforme decisão da magistrada, o militar da reserva está apto a disputar a eleição suplementar.



“O deferimento de minha candidatura me motiva a continuar ainda com mais vigor percorrendo Coari de Norte a Sul, de Leste a Oeste levando as propostas para transformar o município numa região modelo dentro do Amazonas em setores como educação, saúde, infraestrutura, segurança”, destacou o candidato a vice-prefeito.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

TRE-AM define juíza Juline Neres como auxiliar das eleições em Coari

Coari: ação judicial de Keitton Pinheiro impede entrega de auxílio

Manifestantes em Coari pedem afastamento do juiz Fábio Alfaia