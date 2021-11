“Não sei nem quem é Menezes", diz Marcelo Ramos sobre filiação ao PL

O deputado federal Marcelo Ramos (PL) realiza forte oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que agora, faz parte de seu partido | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em meio aos conflitos envolvendo a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, a reportagem do EM TEMPO entrou em contato, nesta quarta-feira (24), com o Deputado Federal Marcelo Ramos (PL) para questionar seu posicionamento acerca da ida conjunta de Coronel Menezes (ex-Patriota), também para o Partido Liberal.

" Eu não sei nem quem é Menezes. Qual é o cargo dele? Esse cara faz o quê? " , disse o vice-presidente da Câmara dos Deputados à reportagem.

O parlamentar é filiado do Partido Liberal desde 2015 e perguntado acerca do anúncio de Menezes, ele disse que está tranquilo e que isso não o afeta em nada.



“Eu sou filiado do partido e ele filia quem bem entender. É um direito do partido filiar e é uma opção minha no momento correto decidir o que irei fazer”, salientou ele.

O deputado rechaçou as declarações prévias de Menezes e deixou explícito que as decisões do mesmo não são importantes, pois segundo Ramos, o opositor seria irrelevante em decisões públicas.

" Ele se autoproclama menino de recado do Bolsonaro, ele filiar ou não, não tem relevância para mim, até porque eu não falo com os porcos, só falo com o deles, então quando eu quiser tratar de algo nesse sentido, irei tratar com o presidente Bolsonaro, o dono do chiqueiro " , disse.

A decisão de Menezes de se juntar ao PL, veio após o comunicado de confirmação da filiação de Bolsonaro ao partido. O ex-candidato à prefeito e pré-candidato ao senado, utilizou de suas redes sociais para comemorar a decisão e reafirmar que seguirá os mesmos passos de Bolsonaro.

Em uma das postagens, Menezes deixou explícito seu descontentamento com a participação do deputado Marcelo Ramos, opositor declarado de Bolsonaro, no partido. “Se tiver vergonha, deixa o partido imediatamente”, escreveu ele.



Acerca das declarações feitas por de Menezes, Ramos disse:

" Quem falava mal do ‘centrão’ até ontem, não era eu. Se tem alguém que deveria ter vergonha de entrar no PL não sou eu. Agora, eu tenho responsabilidades com a Brasil, com o Amazonas, eu tenho um mandato em um país onde existem 15 milhões de desempregados, passando fome. Não tenho energia para ficar gastando com bate boca eleitoral. Eu tenho mais o que fazer " ,

Bolsonaro e o PL no AM



Após o adiamento da decisão de filiação do presidente Jair Messias Bolsonaro ao PL, na terça-feira (23), um novo comunicado foi emitido, onde confirmava a cerimônia de assinatura do presidente ao grupo.

Segundo o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, após conversas e alinhamentos de colocações partidárias, Bolsonaro tomou a decisão final de se juntar ao grupo. O evento que estava primeiramente marcado para acontecer na segunda-feira (22), irá se oficializar no último dia do mês de novembro (30).



No Amazonas, as escolhas partidárias de Bolsonaro, influenciam diretamente no posicionamento e escolhas políticos do Estado. O ex candidato a prefeitura da cidade, Coronel Menezes, que se intitula seguidor fiel do presidente, também anunciou a sua ida ao Partido. Em declarações anteriores, o Coronel já havia afirmado que é candidato de Bolsonaro e iria para o partido que ele for.

Em contrapartida, o opositor declarado de Bolsonaro, Marcelo Ramos, disse que está aguardando a hora certa para decidir o que fazer. Anteriormente, o deputado já havia deixado claro que a filiação do presidente, seria um ato incômodo para ele.

Até o momento, Marcelo ainda não se pronunciou acerca das decisões que serão tomadas por ele após os anúncios das novas filiações ao Partido Liberal.

