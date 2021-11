Agora é lei: PL para campanha permanente de vacinação é aprovado

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Foi sancionado o Projeto de Lei (PL) n° 139/2021 de autoria do deputado estadual Sinésio Campos (PT) que institui a Campanha Permanente de Sensibilização, Informação e Incentivo à Vacinação, no Amazonas.

A Lei estabelece a promoção de ações voltadas à sensibilização e ao esclarecimento da sociedade, por meio de procedimentos informativos, educativos, palestras, audiências públicas, seminários, conferências e produção de material explicativo, através de fontes seguras, objetivando o combate às fake news.

Também há o incentivo da formalização de parcerias municipais e estaduais com a iniciativa privada, Organizações Não Governamentais (ONG’s), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s), Clubes de Mães e Associações de Bairros, para fortalecer a adesão à campanha.

“Queremos que a população tome consciência que as vacinas são responsáveis por salvar vidas, pois quando somos vacinados, protegemos a nós mesmos e a todos que estão ao nosso redor. Vacinar é uma maneira simples, segura e eficaz de proteger toda a nossa comunidade”, enfatizou Sinésio Campos.

O Poder Executivo fica encarregado, através da Secretaria de Estado de Saúde, de adotar as providências necessárias para o cumprimento da Lei.

