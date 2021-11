Em Brasília, Prefeitura de Manaus discute propostas para saúde

foram discutidos e apresentados os números de mortalidade materno-infantil em Manaus e estratégias para reforçar políticas da primeira infância na cidade. | Foto: Divulgação / Semcom

Manaus (AM) - Em mais um dia de reuniões em Brasília (DF), a Prefeitura de Manaus, por meio de gestores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), se reuniu com autoridades e lideranças municipais e estaduais, para reforçar estratégias e políticas públicas de saúde. As agendas aconteceram no Ministério da Saúde (MS) e na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), vinculada à Organização Mundial de Saúde (OMS).

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, e os subsecretários Djalma Coelho e Nagib Salem se reuniram com a equipe técnica do Ministério da Saúde, para discutir sobre as linhas de cuidado do câncer de mama e do colo do útero, o tipo que mais atinge as mulheres amazonenses.

Além disso, foram discutidos e apresentados os números de mortalidade materno-infantil em Manaus e estratégias para reforçar políticas da primeira infância na cidade.



Durante a tarde, os gestores seguiram para a 11ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite 2021, que contou com representantes municipais, estaduais e nacionais do setor da Saúde na sede da Opas, além da presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e da representante da Opas no Brasil, Socorro Gross Galiano.

No evento, foram apresentados indicadores da pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, mudanças no financiamento federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e, novos medicamentos incorporados ao SUS que vão beneficiar pacientes com hipotireoidismo, toxoplasmose e outras doenças.

Manaus é referência nacional

Na ocasião, a secretária Shádia lembrou que a rede de saúde da Prefeitura de Manaus fechou o segundo quadrimestre de 2021 na 4ª posição do ranking do Índice Sintético Final (ISF) das capitais brasileiras, encerrando o período com 63,9%.

" Os novos itens apresentados, analisados e aprovados no evento no âmbito do Previne vão beneficiar, e muito, a população de Manaus. " Shádia Fraxe, titular da Semsa

O índice é a média dos percentuais individuais de cada um dos sete indicadores do programa Previne Brasil e serve de base para a avaliação do desempenho e da qualidade dos serviços oferecidos aos usuários.

" Isso é resultado do trabalho das equipes de Saúde da Família e da Atenção Primária na gestão do prefeito David Almeida, que se empenha para melhorar a cada dia, a vida das pessoas. É o que cada equipe faz, a partir de sua organização e atendimento, que gera resultados tão positivos para a nossa cidade. " Shádia Fraxe, titular da Semsa

