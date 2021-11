Uarini ganha obras de pavimentação de ruas

Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, a pavimentação das ruas contribuirá com a segurança e bem-estar da população | Foto: Divulgação/Seinfra

Uairini (AM) - Para iniciar pavimentação de cinco ruas no bairro de São Jorge, no município de Uarini, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) assinou um convênio com a Prefeitura Municipal de Uarini. O acordo conta com o valor global de R$ 1.344.948,26

Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, a pavimentação das ruas contribuirá com a segurança e bem-estar da população.

" O Governador Wilson Lima tem olhado com atenção para a população interiorana e nós estamos levando infraestrutura para todo o Estado. A pavimentação das ruas melhora a acessibilidade da população e contribui com o bem-estar das famílias que residem no local " explicou.,

O prefeito de Uarini, Antônio Uchoa, celebrou a assinatura do convênio. “A assinatura deste convênio é muito importante para o nosso município, principalmente para o bairro São Jorge, para onde está sendo assinado esse convênio com apoio principal do nosso Governador Wilson Lima, com a emenda do nosso deputado Wilker Barreto, onde vai levar melhorias para o nosso município e para aqueles moradores que ali residem”, declarou.

Impacto Social

A pavimentação das ruas do Bairro São Jorge, significa um grande avanço na qualidade de vida dos moradores. A obra garantirá a segurança no tráfego de veículos e pedestres, evitará transtornos no período de chuvas, que são corriqueiras da região, além de garantir o acesso dos serviços públicos, como coleta de lixo, atendimento de emergência através das ambulâncias, entre outros serviços.



Situado na região do Alto Solimões e distante 570 quilômetros de Manaus, Uarini conta atualmente com uma população de 13.690 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.

*Com informações da assessoria.

Leia Mais

Auxílio Estadual será entregue em nove municípios do AM nesta sexta

AM já aplicou 4.768.189 doses da vacina contra Covid-19 até esta terça

Mais de 140 mil famílias já receberam o cartão de R$ 150 no AM