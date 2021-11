Centro Cultural de Codajás será ampliado e modernizado

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Depois de 45 anos, o Centro Cultural Renato Farias, de Codajás (distante 240 km de Manaus em linha reta), será ampliado e modernizado graças a um convênio assinado, na última segunda-feira (29), entre o governador Wilson Lima (PSC) e o prefeito Antonio Ferreira dos Santos, o Tonho (Progressistas).

Os recursos, da ordem de R$ 1,4 milhão, são frutos de articulações do deputado federal Átila Lins (PP) e do deputado estadual Belarmino Lins (PP) junto ao governador Wilson Lima e garantirão a reforma e a ampliação do Centro Cultural, incluindo a instalação de um elevador para pessoas com deficiência.

“É importante destacar que o Centro Cultural Renato Farias é um monumento referencial para a população de Codajás. Após 45 anos, por meio da ação do governador Wilson Lima, passará pela sua primeira reforma, reforma que se faz mais do que oportuna”, afirma Belarmino.

Líder do PP na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Belarmino Lins (PP) prestigiou a solenidade de assinatura do convênio, ocorrida no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro de Petrópolis, em Manaus, com o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, e o secretário municipal de Cultura de Codajás, Cleucir Barbosa, além dos secretários Rick Silva, Aristóteles e Rafael, e dos vereadores Sílvio Marques (Republicanos) e Vanderley (Republicanos).

