Robson Tiradentes e Sinésio Campos fiscalizam bairros em Coari

| Foto: Divulgação

Coari (AM) - Na noite desta segunda-feira (29), o bairro Grande Vitória recebeu a visita dos candidato da coligação Ficha Limpa para Coari, Robson Tiradentes Jr e Coronel Norte, que caminharam pelas ruas acompanhados do deputado estadual Sinésio Campos.

“Foram 10 anos para o asfalto chegar aqui no Grande Vitória. O bairro ainda não tem UBS, nem escola. Quanto tempo mais vamos ter de esperar?”, questionou a estudante Andreina de Oliveira.



Ao tomar conhecimento da demora na execução de serviços básicos, o candidato afirmou que a prefeitura sob o seu comando não irá desperdiçar tempo.

" Um bairro dessa proporção não pode esperar 10 anos por uma UBS. Nunca poderia ter ficado tanto tempo sem asfalto. As obras não vão parar nos bairros porque eu e o Norte não vamos entregar a administração da cidade nas mãos dos secretários, vamos estar nas ruas acompanhando e fiscalizando as etapas de perto " , garantiu Robson Tiradentes Jr

Na cidade em que a temperatura permanece alta, mesmo quando chove, o candidato abordou dois temas que fizeram as milhares de pessoas que acompanhavam a caminhada ouvirem com atenção.



“Todos os bairros de Coari terão poços artesianos que funcionarão, contarão com bombas que atendam a demanda pelo líquido vital. Não faltará água para o banho, para preparar o alimento, para lavar a louça. O Grande Vitória sofre com o desabastecimento, mas isso deixará de acontecer. A segurança aqui será forte e frequente. Os moradores e comerciantes do Grande Vitória não precisarão ficar trancados”, garantiu ao lado de uma panificadora toda gradeada, recurso usado pelos proprietários para minimizar a ação dos criminosos.

Um dos moradores, Alvanio de Oliveira Linhares, aprovou as propostas para desenvolver o esporte e valorizar os atletas. O mototaxista, formado em Educação Física, confia na ampliação dos horizontes.

“Apresentei o projeto da Associação Esportiva de Futebol para crianças e adolescentes para o Coronel Norte. Eu e um fisioterapeuta queremos ensinar o esporte, identificar potenciais talentos e encaminhá-los para clubes maiores para que tenham oportunidades. Estou confiante de que se o 20 ganhar o projeto vai acontecer”, declarou Alvanio que foi jogador do Iraduba, do Estrela de Manaus e do time do Lajeado, no RS.

O candidato a vice-prefeito pretende cuidar da área da segurança estabelecendo um plano de combate à criminalidade que trabalhe as causas sociais.

“Nós vamos resolver o problema da segurança com firmeza. Vamos trazer programas sociais para os nossos jovens, vamos trazer uma escola da Polícia Militar para Coari. Não se pode penalizar um pai de família que rouba porque os filhos estão famintos. Vamos cuidar das crianças e dos adolescentes, proporcionando educação e alimentação de qualidade. Vamos também auxiliar os pais com capacitação e com o Banco do Microcrédito a fim de que montem pequenos negócios para gerar renda”, detalhou o militar da reserva.



Um dos grandes apoiadores da campanha que prega o combate à corrupção e valoriza a prestação de serviços eficientes para a população de Coari, o deputado estadual Sinésio Campos, apontou a diferença entre Robson Tiradentes Jr e o principal grupo adversário. ‘Quem vai vencer no dia 5 de dezembro??”, perguntou o parlamentar para a multidão que respondeu: “é o 20”. Sinésio então esclareceu.

“Quem vai ganhar é o povo de Coari. Desde o início, eu acreditei que este jovem ia derrubar não um grupo político, mas uma família ingrata, que não tem amor no coração. Com a aproximação do dia da votação e vendo que o número de apoiadores do 20 só aumenta, tenho convicção de que Robson será o próximo prefeito de Coari”, profetizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Uarini ganha obras de pavimentação de ruas

Bolsonaro sacramentará filiação ao PL nesta terça-feira (30)

"Rachadinha": STF marca julgamento de Flávio Bolsonaro