Aleam indica criação de política habitacional para idosos

Manaus (AM) - Através de indicativo enviado ao governo do Amazonas, o deputado estadual Felipe Souza (Patriota), solicitou do Poder Executivo, estudos acerca da criação de uma política habitacional voltada, exclusivamente, à população idosa no estado do Amazonas, com o intuito de atender pessoas acima de 60 anos que não possuem casa própria.

Para o parlamentar, essa é uma medida que, além de importante por garantir os direitos fundamentais, a promoção da inclusão e bem-estar da pessoa idosa; pode ser implementada seguindo exemplos de estados como, Paraíba e Paraná que adotaram uma política pública habitacional como esta, “são dois belíssimos modelos voltados à terceira idade. A prioridade de atendimento é para aqueles com menor poder aquisitivo e promove o acesso de idosos a uma habitação digna e adequada às necessidades de sua faixa etária”.

Conforme o Censo mais recente, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2018, o Brasil atingiu a marca de 29,6 milhões de idosos, sendo o total correspondente ao Amazonas de 308 mil, o que representa 10% da população do estado.

“O olhar amoroso para os nossos idosos sempre foi uma marca da minha família e carrego comigo, claro, para o trabalho parlamentar. Tenho outros projetos direcionados a eles como, a construção de um hospital específico para atendê-los com o respeito e carinho que merecem. Essa é uma luta minha desde vereador e eu tenho certeza que, em breve, vou ver executada no meu estado. Nossos idosos merecem essa atenção”, complementou Felipe.

