Coligação Ficha Limpa realiza último comício em Coari antes da eleição

Coari (AM) - A chuva que caiu em Coari, na noite desta quinta-feira (2), não desanimou as milhares de pessoas que se concentraram no bairro do Seringal para aplaudir o candidato da coligação Ficha Limpa para Coari, Robson Tiradentes, na eleição suplementar de 2021.

" Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo no sol e na chuva. Pessoas que não arredaram o pé por onde passamos. Comecei (a campanha) e não tinha trinta pessoas comigo e, hoje, está desse tamanho. Termino com a cabeça erguida de quem apresenta propostas e não faz ataques gratuitos. " Robson Tiradentes Jr, candidato ao cargo de prefeito de Coari

A multidão cantou, dançou ao ritmo dos jingles e um grande coral convidou o povo para a mudança.

Os candidatos Robson Tiradentes Jr, Coronel Norte e família agradeceram o carinho, ressaltando os projetos para tirar Coari do atraso e colocar a cidade no mapa da prosperidade.

" Só Deus e o povo sabem da nossa caminhada, o quanto fomos atacados de forma covarde. Isso aqui é a maior prova da união do povo. É a nossa aliança com Deus e a vontade de melhorar a vida de vocês. Obrigado por terem acreditado e caminhado conosco. Estamos a 72 horas de mudar a história dessa cidade e quem vai governar é o povo. O que pedimos é sabedoria divina. " Coronel Norte, candidato a vice-prefeito de Coari

O deputado estadual Sinésio Campos, apoiador das propostas do 20, fez questão de estar presente na reta final de campanha.

Mesmo aniversariando nesta sexta-feira (3), o parlamentar com longa vivência política afirmou que não poderia deixar de estar ao lado do povo neste momento de ruptura com o passado de atraso e o futuro da esperança.

" Eu tenho sete mandatos e nunca respondi processos na minha vida. Coari é o mau exemplo de políticos que ganharam música no Fantástico por atitudes contra o povo. Chega de viver debaixo do chinelo. A todo momento plantam fake news. Agora dizem que o Robson é culpado de não pagar o fundeb. Anamã paga para os professores 15 mil reais. Uma salva de palmas para o prefeito de Anamã. E aqui, a segunda maior arrecadação do estado, os professores receberam R$ 4 mil parcelado. É o passa, passa da trapaça. Isso tem de acabar. O meu presente de aniversário este ano vai chegar atrasado, mas vai valer a pena. Vou comemorar meu aniversário junto com Robson Tiradentes Jr, Coronel Norte e todos vocês na festa da vitória. " Sinésio Campos, deputado estadual

O deputado federal Sidney Leite garantiu que o município de Coari poderá contar com seu apoio quando Robson Tiradentes Jr e Coronel Norte estiverem administrando a cidade.

" Vou estar a partir do dia primeiro de janeiro ao seu lado para reconstruir Coari, trazendo para cá o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), que garante a compra do produto do produtor rural, transformando este alimento em comida no prato para quem tem fome. Vamos auxiliar Coari a ampliar seus programas sociais, beneficiando as famílias e os jovens para estudar com dignidade e ter oportunidade para trabalhar. O melhor programa de renda mínima é o trabalho para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é por isso que eu aceitei o convite deste jovem político, que em nenhum momento na caminhada da eleição passada e desta caminhada, lhe faltou coragem. Ele teve humildade e capacidade de ouvir as pessoas para compreender suas necessidades. Ele construiu alianças para chegar a grande festa da democracia, integrando lideranças políticas em prol de Coari. O dia da eleição é o dia que o desempregado tem o mesmo peso que o juiz, em que a dona de casa tem o mesmo peso da doutora. Não desperdicem a chance de utilizar o seu voto para reconstruir a cidade. Vote no 20, vote Robson Tiradentes para Coari voltar a sorrir. " Sidney Leite, deputado federal

A desempregada Rita Maria de Souza, mesmo molhada e com frio, ficou até o último minuto do comício.

" Chega das coisas ficarem do mesmo jeito de sempre. Domingo, será 20 na cabeça. " Rita Maria de Souza, desempregada





