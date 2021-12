Em Novo Airão, parceria entre Governo e SEAS garante auxílio

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Durante a entrega dos cartões do Auxílio Estadual permanente, em Novo Airão (115 quilômetros de Manaus), nesta semana, o prefeito do Município, Frederico Junior (PSC) destacou os feitos da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), na gestão de Alessandra Campêlo, em parceria com o Governo do Amazonas para ajudar o povo novo-airãoense.

Em seu discurso, o prefeito enfatizou o empenho de Alessandra em atender as demandas do município tanto na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) quanto à frente da Assistência Social do estado.

“Alessandra é uma voz do nosso município. Ela não mede esforços para abrir as portas e escutar nossas demandas. É uma grande parceira e temos muita gratidão por todo o seu trabalho em prol do nosso município”, disse.

Apenas em 2021, a parlamentar licenciada destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para auxiliar no combate à pandemia em Novo Airão com a aquisição de medicamentos, insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Na assistência social, Alessandra ofereceu auxílio e socorro emergencial à população afetada pela cheia histórica que atingiu diversos municípios do Amazonas, inclusive Novo Airão, onde 27 comunidades ribeirinhas sofreram os efeitos da subida das águas. Foram doados cestas básicas e kits de higiene.

Para Campêlo, essas ações são fruto de diálogo constante com o gestor e quem colhe esses frutos é a população.

“Quando os poderes se unem, quem ganha é o povo. Aqui em Novo Airão não tinha como ser diferente. A cidade está linda e organizada porque vocês têm um prefeito que não mede esforços para conseguir a ajuda necessária para cá. Seja na Assembleia Legislativa, seja no governo, minhas portas estão abertas para receber as demandas do município e fazer o possível para resolvê-las. Muito obrigada pelo carinho e contem comigo”, completou.

*Com informações da assessoria

